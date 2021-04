Anna van der Breggen heeft woensdag opnieuw de Waalse Pijl gewonnen. De wereldkampioene kwam als eerste boven op de Muur van Hoei en won de Ardennenklassieker voor het zevende jaar op rij.

Van der Breggen sloeg na 130 kilometer toe op de steile slotklim. Ze rekende de Amerikaanse vluchter Ruth Winder in en klopte de Poolse Katarzyna Niewiadoma in de sprint van een uitgedunde groep.

De 31-jarige Van der Breggen is bezig aan haar laatste maanden als profrenster. Aan het einde van dit seizoen stopt ze en gaat ze verder in de begeleidingsstaf van haar ploeg SD Worx. Ze boekte in Hoei haar tweede zege van het jaar, nadat ze eerder Omloop Het Nieuwsblad had gewonnen.

Van der Breggen won de Waalse Pijl sinds 2015 ieder jaar en is met zeven zeges recordhoudster. Marianne Vos schreef de koers vijfmaal op haar naam.

De winnares van de Amstel Gold Race kon woensdag geen rol van betekenis spelen in de finale. Europees kampioen Annemiek van Vleuten (vierde) en Demi Vollering (tiende) eindigden wel in de top tien.

Aanvallen Gerritse en Brand zonder succes

Diverse Nederlandse rensters zaten woensdag mee in de ontsnappingen. Kort na de start in Hoei reed Femke Gerritse weg met de Poolse Marta Lach. Toen zij met ruim 50 kilometer te gaan werden ingerekend, probeerde Lucinda Brand het samen met de Britse Anna Henderson en de Zwitserse Elisa Chabbey.

Ook dat trio werd op 15 kilometer van de meet ingerekend, waarna Winder solo ten aanval trok. De Amerikaanse begon met een voorsprong van zo'n twintig seconden aan de Muur van Hoei, maar zag Van Breggen voorbijkomen en met de overwinning aan de haal gaan.