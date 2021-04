UAE Emirates heeft zich woensdag op het laatste moment moeten terugtrekken uit de Waalse Pijl. Bij de ploeg van Tadej Pogacar en Marc Hirschi testten twee personen positief op het coronavirus.

Dat juist UAE Emirates wordt getroffen door COVID-19 is opmerkelijk, want in januari stelde de overheid van de Verenigde Arabische Emiraten een vaccin beschikbaar voor de leden van de wielerploeg.

De positieve tests werden afgenomen bij de Italiaanse renner Diego Ulissi en een staflid. Beiden waren gevaccineerd, maar een prik leidt niet tot 100 procent bescherming. UAE Emirates laat weten dat beiden nog negatief testten voor vertrek, maar bij aankomst in België wel positief testten.

Sindsdien zijn Ulissi en het staflid nog driemaal getest, steeds met een negatieve uitslag. Het duo vertoont ook geen symptomen van COVID-19.

UAE Emirates hoopt op deelname Luik-Bastenaken-Luik

UAE Emirates meldt dan ook gefrustreerd te zijn door het besluit, maar toont ook begrip voor de beslissing van de Belgische autoriteiten. Pogacar reageert vol onbegrip: "We zijn allemaal negatief getest en toch mogen we niet starten. We hadden gisteren valspositieve tests en daarna driemaal een negatieve uitslag", schrijft de Sloveense Tour-winnaar.

Pogacar gold samen met Primoz Roglic (Jumbo-Visma), Tom Pidcock (INEOS) en Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) als een van de favorieten in de Waalse Pijl. Hirschi won de Waalse Pijl vorig jaar, maar heeft sinds zijn overstap van DSM naar UAE Emirates nog geen grote uitslagen kunnen neerzetten.

In de aanloop naar Luik-Bastenaken-Luik zullen de ploegleden opnieuw getest worden. UAE Emirates hoopt zondag wel aan die koers mee te mogen doen.