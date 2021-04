Anna van der Breggen wil natuurlijk ook in haar laatste deelname aan de Waalse Pijl winnen om zo voor de zevende keer op rij de zege te pakken. De 31-jarige wereldkampioene is echter niet bezig met het doortrekken van die imponerende reeks.

"Dat het de laatste keer is, geeft me niet het gevoel dat ik moet winnen", zegt Van der Breggen dinsdag. "Het zou me ook veel betekenen als een van de jongere rensters in onze ploeg (SD Worx, red.) deze wedstrijd kan winnen."

Van der Breggen neemt na dit seizoen afscheid als profrenster. Ze was de laatste jaren ongenaakbaar in de Waalse Pijl en mag zich met zes opeenvolgende overwinningen absoluut de koningin van de Muur van Hoei noemen.

In de Amstel Gold Race van afgelopen zondag verrichtte Van der Breggen, net hersteld na enkele dagen grieperig te zijn geweest, knechtenwerk en greep haar teamgenote Demi Vollering in de sprint tegen Marianne Vos maar net naast de zege.

"Ik heb de wedstrijd nodig om erachter te komen of ik goed genoeg ben of niet", kijkt Van der Breggen vooruit op de Waalse Pijl. "Maar het vertrouwen is er sowieso. Ik weet nog niet precies wat mijn rol wordt, ik heb ook teamgenoten die op de Muur kunnen winnen."

'De Muur van Hoei liegt niet'

De Muur van Hoei van 1,3 kilometer lang en met een gemiddeld stijgingspercentage van 10,2 procent heeft voor Van der Breggen geen geheimen meer. Toch wijst ze erop dat er niet één juiste manier is om de klim te bedwingen.

"Ik dacht altijd dat ik niet kon winnen op de Muur, tot ik wel won. Dat zorgt voor vertrouwen en helpt je de volgende keer. Je moet heel goed naar je lichaam luisteren en zorgen dat je je niet opblaast en nog wat overhoudt voor de sprint."

Van der Breggen heeft met het oog op haar overstap naar de rol van ploegleider volgend jaar ook al meer een coachingsrol voor de jongere rensters bij SD Worx. Maar in haar laatste maanden op de weg wil ze zelf zeker ook nog presteren.

"Het niveau, ook zondag in de Amstel Gold Race, is hoger dan ooit tevoren. Het eerste deel van de Waalse Pijl is nu ook zwaarder geworden. Waar je je in het verleden nog kon verstoppen en jezelf kon sparen tot in de finale, kan het nu al vroeg in de race zwaar worden. Ik denk dat ik het waarschijnlijk op de eerste klim of na een paar wel weet of ik goed ben of niet. De Muur van Hoei liegt niet."