Simon Yates heeft dinsdag zijn visitekaartje afgegeven voor de Giro d'Italia van volgende maand. De 28-jarige renner was de sterkste klimmer in de zware tweede etappe van de Ronde van de Alpen.

Yates sprong in de bergrit over 121 kilometer tussen de Oostenrijkse plaatsen Innsbruck en Feichten im Kaunertal op de voorlaatste klim weg. De kopman van Team BikeExchange hield ook op de slotklim stand en soleerde zo naar zowel de ritzege als de leiderstrui.

De Rus Pavel Sivakov kwam 41 seconden later als tweede over de finish. Met Dan Martin (derde), Aleksandr Vlasov (vierde), Jay Hindley (zesde), Hugh Carthy (zevende), Romain Bardet (negende) en Nairo Quintana (dertiende) rekende Yates af met een pelotonnetje aan kopmannen die volgende maand voor succes gaan in de Giro.

Yates nam de eerste plaats in het klassement over van de Italiaan Gianni Moscon. De Italiaan van INEOS Grenadiers won maandag de eerste etappe van de vijfdaagse rittenkoers door de Alpen.

Voor Yates betekende het zijn eerste overwinning van het seizoen. De Brit boekte al ritzeges in alle grote rondes. Hij won in 2018 het eindklassement in de Vuelta.

De Giro gaat op 8 mei van start in Turijn.