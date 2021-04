Na 13 rondes en 38 heuvels draaide de Amstel Gold Race zondag net niet uit op een sprint van 38 man. Renners wilden niet klagen over de speciale corona-editie van de Limburgse heuvelklassieker, maar misten wel het "échte Amstel-gevoel".

"Het was een heel snel parcours, we hebben de hele dag een slopend tempo gereden", zei Bauke Mollema kort na de finish. "Het rondje was niet selectief genoeg om grote verschillen te maken, daardoor werd het meer een slijtageslag."

De tv-kijkers zagen hoe de groep favorieten heel lang bij elkaar bleef en met name de mindere goden één voor één moesten lossen. In de laatste ronde wisten winnaar Wout van Aert, Tom Pidcock en Maximilian Schachmann drie seconden voor een achtervolgende groep te blijven, anders hadden 38 renners om de zege in de heuvelklassieker kunnen sprinten.

Dat hadden er ook 39 kunnen zijn, maar Mollema reed op 9 kilometer van de streep lek, waardoor hij slechts 64e werd. "Ik baal enorm", zei de renner van Trek-Segafredo. "Want ik voelde me nog goed."

"Ik had wel zin om iets te proberen in de finale, ik voelde dat ik nog wat over had in mijn benen. Maar dat gold denk ik wel voor meer renners in de grote groep, er zaten nog wel wat snelle mannen bij."

'Blij met hoe de organisatie het heeft opgelost'

Vanwege de coronaregels werd de Amstel Gold Race dit jaar op een afgesloten parcours van 16,9 kilometer afgewerkt. Belangstellenden werden met drie verschillende controleringen geweerd, alleen enkele honderden mensen die langs de route wonen konden naar de renners kijken.

Ook Sam Oomen kon zich voorstellen dat tv-kijkers geen heel spannende koers hadden gezien. "Het lijkt vaker saai, terwijl je het in het peloton best zwaar hebt. Het was echt wel een lastige koers, met veel ellende en stress. Op tv ziet het er misschien makkelijk uit, maar dat was het echt niet", zei de renner van Jumbo-Visma.

Toch miste ook Oomen het gevoel van een klassieker. "Maar dat kwam vooral doordat er bijna helemaal geen toeschouwers waren. Ik had de Amstel pas één keer eerder gereden, toen stond er heel veel publiek en was de Cauberg helemaal vol."

"Nu was het een raar gevoel, het echte Amstel-gevoel ontbrak. Maar ik ben er blij mee hoe de organisatie het opgelost heeft."

'Hopelijk is alles volgend jaar weer normaal'

Ook Mollema miste zondag de fans. "Ik heb niet echt het gevoel dat ik de Amstel heb gereden. Normaal staat in heel Limburg het publiek rijen dik langs de weg."

"Als Nederlander ben je dan wel iets in het voordeel, ook omdat wij het parcours goed kennen, met het draaien en keren in de kleine bochtjes. Daar hebben buitenlanders die hier niet zo vaak rijden wel moeite mee. Maar na een paar rondjes kennen zij de weg natuurlijk ook"

"Het was een iets makkelijker parcours dan normaal, maar ik denk dat het wel een mooie koers geworden is. Hopelijk is volgend jaar alles weer normaal", keek Mollema vooruit naar de periode na corona.