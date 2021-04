Voor het eerst sinds hij plotseling een pauze in zijn carrière ingelaste, liet Tom Dumoulin zondag zijn gezicht weer zien als bezoeker bij een wielerkoers. Dat leidde bij de Amstel Gold Race tot opgetogen reacties bij zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma.

Dumoulin was zondag op uitnodiging van koersdirecteur Leo van Vliet aanwezig bij de Amstel Gold Race, die van start ging in zijn geboorteplaats Maastricht. Ook bij de finish in Vilt stond de winnaar van de Giro d'Italia van 2017 en nummer twee in de Tour de France (2018) in een leren jack en op witte sneakers naar zijn collega's te kijken.

Het was voor het eerst dat Dumoulin uit zijn zelfgekozen anonimiteit trad, nadat hij eind januari plotseling had aangekondigd voor onbepaalde tijd te stoppen. De dertigjarige Limburger was het plezier in de sport kwijtgeraakt en ongelukkig geworden door druk die hij zichzelf oplegde en druk van buitenaf.

Dumoulin werd zondag in Limburg door de media met rust gelaten en kon samen met zijn vrouw op zijn gemak de koers volgen, die voor het publiek niet toegankelijk was. Hij zag zijn ploeggenoot Wout van Aert als winnaar over de streep komen en sprak direct na de finish minutenlang met Sam Oomen, Robert Gesink en Lennard Hofstede.

Twee fans van Tom Dumoulin langs het parcours van de Amstel Gold Race. Twee fans van Tom Dumoulin langs het parcours van de Amstel Gold Race. Foto: Pro Shots

Toekomstplannen Dumoulin zijn nog niet bekend

"Het was heel leuk om even met Tom te ouwehoeren", zei Oomen, die eerst bij Sunweb en later bij Jumbo-Visma ploeggenoot was van de wereldkampioen tijdrijden van 2017. "Waar we dan over praten? Over van alles eigenlijk."

Hoewel Dumoulin enige afstand heeft genomen van het wielrennen, houdt hij nog altijd contact met Oomen. "Af en toe spreken we elkaar nog weleens, hij is een kameraad van me", zei Oomen.

De Brabander weet niets van de toekomstplannen van Dumoulin. "Nee. En al zou ik het weten, dan zou ik dat niet zeggen. Maar het was zeker goed om hem hier weer te zien."