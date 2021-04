Wout van Aert wist zondag pas lang na de finish van de Amstel Gold Race zeker dat hij gewonnen had. De kopman van Jumbo-Visma klopte Tom Pidcock met het kleinst mogelijke verschil

Van Aert en Pidcock kwamen na een zinderende sprint in Zuid-Limburg ogenschijnlijk gelijktijdig over de finish. De Belg en de Brit wisten niet direct wie er gewonnen had.

"Na een seconde of twintig hoorden we over de koersradio dat ik de winnaar was, toen hebben we gejuicht", vertelde Van Aert. "Maar een minuut later zag ik de fotofinish, en daar zag ik echt geen verschil."

Pidcock kreeg die foto uiteraard ook onder ogen. "Ik dacht toen dat ik gewonnen had", zei de renner van INEOS. "Maar het beeld vertekende kennelijk, omdat ik dichter bij de camera was dan Wout. Ze hebben me net verteld dat het verschil vier duizendsten van een seconde was."

Er werd al vrij snel een uitslag met Van Aert als winnaar gepubliceerd, maar daar werd wel bij vermeld dat het om een "voorlopige uitslag" was. De Vlaming meldde zich als vermoedelijke winnaar bij het podium, waar hij op de rode hot seat op uitsluitsel wachtte.

"Er is me toen wel vijf keer gezegd dat ik gewonnen had, maar ik wist het nog steeds niet 100 procent zeker. Pas toen de jury me kwam vertellen dat ik nummer één was, was ik echt overtuigd", vertelde hij.

Twaalf toptienplaatsen in veertien koersen

Van Aert reed in Limburg de laatste koers van zijn succesvolle en met name enorm constante voorjaar. Van de veertien koersen die hij reed, won hij er vier. Bovendien eindigde hij twaalf keer in de top tien. Zijn 'slechtste' prestatie was een dertiende plaats.

Ploeggenoot Sam Oomen vertelde diep onder de indruk te zijn van de prestaties van de Belg. "Wout is een fascinerende kopman. Dat hij heel goed is, weet inmiddels iedereen wel. Maar hij is er áltijd. Zie dat maar eens voor elkaar te krijgen", zei de Brabander.

"Het is echt bewonderenswaardig wat hij ook vandaag weer laat zien. Het gekke is dat ik er al niet eens meer van opkijk, omdat hij al zoveel verbazingwekkende wedstrijden heeft gereden op de weg en in het veld."

Toch was er in zijn vaderland enige kritiek op Van Aert, die in de Ronde van Vlaanderen niet meekon met Kasper Asgreen en Mathieu van der Poel en 'slechts' zesde werd. Na zijn zege in de Gold Race rekende de 26-jarige renner nog even af met die criticasters.

"In Vlaanderen waren mensen op zoek naar een verklaring voor mijn zogenaamde mindere vorm. Maar volgens mij was het heel simpel: Asgreen en Van der Poel waren beter en ik explodeerde toen ik ze probeerde te volgen."

Een klassieker als de Ronde van Vlaanderen of de Gold Race win je echt niet zomaar, wilde Van Aert maar zeggen. "Dat hangt van zoveel details af. Of ik tevreden ben met mijn voorjaar? Check mijn uitslagen maar, niet veel renners kunnen me dat nazeggen, denk ik."

Wout van Aert op het podium met Tom Pidcock en Maximilian Schahmann. Wout van Aert op het podium met Tom Pidcock en Maximilian Schahmann. Foto: ANP

Oomen wil Van Aert wel eens bier zien drinken

Na zijn laatste koers dit voorjaar neemt Van Aert wat tijd voor zijn familie, voordat hij zich met een trainingskamp in de Sierra Nevada met Jumbo-Visma gaat voorbereiden op de Tour de France.

"Ik heb echt zin in een feestje vanavond", zei Van Aert met een lach. "Helaas moeten mijn ploeggenoten de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik wel rijden. Dus ik denk dat ik met de ploegleiding moet gaan drinken."

Oomen kondigde aan minstens één pintje mee te doen. "Ik heb Wout nog niet vaak zien drinken, dus dat wil ik wel eens meemaken. En ik geloof dat er ook friet komt."