Wout van Aert heeft zondag voor de eerste keer in zijn carrière de Amstel Gold Race gewonnen. De Belg van Jumbo-Visma klopte Tom Pidcock in de straten van Vilt in een millimetersprint.

Van Aert en Pidcock streden samen met de Duitser Maximilian Schachmann om de zege na een enerverende editie van de enige Nederlandse wielerklassieker. De Belg ging als eerste aan, maar Pidcock wist zich er met een ultieme inspanning nog naast te knokken.

Met het blote oog was het verschil tussen de twee niet te zien, maar de jury oordeelde dat Van Aert een fractie eerder over de finish was gekomen dan zijn tegenstrever van INEOS Grenadiers. De Belg boekt zo in zijn laatste race van het voorjaar zijn tweede zege in een klassieker dit seizoen, na zijn winst in Gent-Wevelgem.

Van Aert neemt met zijn nipte zege bovendien revanche voor afgelopen woensdag. Toen werd hij in de Brabantse Pijl door de eveneens als veldrijder actieve Pidcock verslagen.

Titelverdediger Mathieu van der Poel was niet van de partij. De Nederlands kampioen richt zich de komende tijd op het mountainbiken, richting de Olympische Spelen in Tokio. Van der Poel won de Amstel Gold Race in 2019. Vorig jaar kon de koers vanwege de pandemie niet doorgaan.

Lammertink Nederlandse troef in vroege vlucht

De Amstel Gold Race werd vanwege de coronamaatregelen niet zoals gebruikelijk kriskras door het Zuid-Limburgse heuvellandschap verreden, maar op een afgesloten parcours tussen Valkenburg en Maastricht. Met een totale afstand van 220 kilometer was de totale afstand circa 40 kilometer korter dan normaal.

Al snel na de start in Valkenburg ontstond een kopgroep van tien renners, onder wie Maurits Lammertink. De Nederlandse renner van Intermarché-Wanty Gobert en zijn medevluchters pakten een maximale voorsprong van vijf minuten. In de achtergrond probeerde Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix) tevergeefs de oversteek te maken.

Een groep met Dylan van Baarle wist met nog 40 kilometer te rijden wel de aansluiting te vinden bij renners vooraan, al was het veld inmiddels al flink ineengeschoven. Loïc Vliegen voelde de bui hangen en probeerde het nog even solo, maar ook hij kon het nog vrij omvangrijke peloton niet voorblijven.

Dat lukte ook Ide Schelling niet, al gaf de pas 23-jarige Nederlander in de finale wel zijn visitekaartje af. De renner van BORA-hansgrohe, woensdag knap vierde in de Brabantse Pijl, reed kilometerslang alleen op kop, totdat hij op de laatste beklimming van de Cauberg alsnog moest capituleren.

Een dolgelukkige Wout van Aert valt na de finish in de armen van zijn vrouw. Een dolgelukkige Wout van Aert valt na de finish in de armen van zijn vrouw. Foto: ANP

Favorietengroep rijdt weg op Cauberg

Op de scherprechter van de Amstel Gold Race spatte de grote groep eindelijk uiteen. Een favorietengroepje, met Van Aert, Pidcock, Alejandro Valverde, Richard Carapaz, Michael Matthews en Maximilian Schachmann, bleef over en begon met voorsprong aan het laatste rondje van 17 kilometer.

Kwiatkowski probeerde als eerste weg te rijden, maar de versnelling van Pidcock was indrukwekkender. De Britse veldrijder kreeg alleen Van Aert en Schachmann met zich mee.

De drie hadden bij het passeren van de Bemelerberg, de laatste hindernis van de dag, al een voorsprong van 15 seconden te pakken en dat bleek voldoende om weg te blijven. In de sprint bleek Van Aert vervolgens met miniem verschil de beste.