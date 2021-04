Demi Vollering kwam zondag voor de tweede keer in vijf dagen als tweede over de finish. Het 24-jarige talent lijkt zich met een podiumplaats in de Amstel Gold Race stilaan tussen de internationale top te mengen.

Wereldkampioen Anna van der Breggen (31) stopt na dit jaar, Europees kampioen Annemiek van Vleuten is al 38, Marianne Vos (die zondag de Amstel Gold Race won) telt 33 lentes en ook andere Nederlandse toppers als Chantal van den Broek-Blaak (31) en Ellen van Dijk (34) zijn de dertig al gepasseerd.

De logische vraag op de persconferentie na de Amstel Gold Race aan de 24-jarige Vollering was dan ook of zij zich als volgende Nederlandse tussen de grote namen zal mengen. De renster uit Pijnacker lachte enigszins verlegen. "Dat hoop ik wel", was haar korte antwoord.

Vollering is bezig aan haar derde seizoen als prof en heeft vooralsnog alleen een ritzege in de kleine Italiaanse koers Giro dell'Emilia in 2019 op haar erelijst staan. Het aantal ereplaatsen op haar palmares neemt wel rap toe, met dit jaar een zesde plaats in de Strade Bianche, een vijfde plek in de Ronde van Vlaanderen en tweede plaatsen in de Brabantse Pijl en de Gold Race.

"Ik hou wel van zware koersen", zei Vollering na haar podiumplaats in Zuid-Limburg. "Twee jaar geleden - in mijn eerste jaar als prof - werd ik derde in een zware Luik-Bastenaken-Luik. Sindsdien weet ik al dat ik na een pittige koers nog een aardige sprint in de benen heb."

Demi Vollering (in het paars) komt net tekort om Marianne Vos van de zege te houden in de Amstel Gold Race. Demi Vollering (in het paars) komt net tekort om Marianne Vos van de zege te houden in de Amstel Gold Race. Foto: ANP

Vollering dacht even dat ze Vos geklopt had in Gold Race

Dat goede eindschot leek haar woensdag de zege in de Brabantse Pijl te hebben gebracht. Maar Vollering juichte te vroeg en de fotofinish wees uit dat de Amerikaanse Ruth Winder haar met enkele millimeters geklopt had.

Zondag in de Gold Race waren de rollen bijna omgedraaid. Vos stak haar handen vroeg in de lucht, maar schrok toen Vollering nog een ultieme jump plaatste. "Ik zag de twijfel bij Marianne en dacht: huh, heb ik hem nou gewonnen?", vertelde Vollering.

"Maar al snel bleek dat Marianne toch net eerder was." De routinier klopte het talent met iets minder dan een wiel verschil.

"Deze tweede plek is heel erg mooi en voelt een stuk beter dan die van woensdag", zei Vollering. "Mijn ploeg heeft vandaag heel goed gereden en ik ben blij met deze mooie uitslag."

Ze hoopt het laatste stapje naar een grote overwinning snel te kunnen zetten. "Misschien woensdag in de Waalse Pijl of zondag in Luik-Bastenaken-Luik. En anders zal hij snel wel een keertje komen."