Mark Cavendish heeft zijn sterke optreden in de Ronde van Turkije onderstreept door zondag ook de slotetappe te winnen. De eindzege ging naar de Spanjaard José Manuel Díaz.

Cavendish bleef in de straten van Kusadasi de Belg Jasper Philipsen en de Noor Kristoffer Halvorsen voor in een massasprint. Hij beëindigt de rittenkoers met indrukwekkende statistieken. Van de acht etappes won de Brit er vier.

De zegereeks van Cavendish is opvallend, omdat hij voor deze week meer dan drie jaar lang geen koers had gewonnen. Met zijn overstap afgelopen winter van Bahrain McLaren naar Deceuninck-Quick-Step lijkt hij zijn carrière een nieuwe impuls gegeven te hebben.

De 26-jarige Díaz (DELKO) verdedigde in de 160 kilometer lange slotetappe met succes zijn voorsprong van één seconde op de Australiër Jay Vine van Alpecin-Fenix. Díaz, op wiens erelijst alleen een rit in de Ronde van Rwanda prijkte, had donderdag de macht gegrepen met winst in de koninginnenrit.

Jakobsen voltooit eerste ronde na rentree

Fabio Jakobsen maakte in de Ronde van Turkije zijn rentree na een zware crash in de Ronde van Polen van vorig jaar, waarbij hij zwaargewond raakte en er even voor zijn leven werd gevreesd.

In de Ronde van Turkije mengde Jakobsen zich zelf niet in de massasprints, al verrichte hij wel veel werk voor Cavendish. De Gelderlander reed zijn eerste koers in acht maanden tijd wel keurig uit.