Marianne Vos schrok nog even op de finishstreep, maar mag op 33-jarige leeftijd eindelijk de Amstel Gold Race op haar erelijst bijschrijven. De renster van Jumbo-Visma maakte het nog wel even onnodig spannend door wel erg vroeg haar handen in de lucht te steken.

Terwijl Vos dacht de sprint van een groepje van tien al in haar voordeel beslist te hebben, deed Demi Vollering nog een ultieme poging om haar te passeren. Van schrik keek Vos op de finishstreep opzij naar haar jonge landgenote.

"Ik dacht echt dat ik de zege al binnen had, maar Demi kwam nog wel heel dichtbij", vertelde Vos op de persconferentie na de koers. "Je blijft leren, het blijkt maar weer dat je nooit te vroeg moet juichen."

Vollering leerde die les woensdag al, toen ze te vroeg juichte in de Brabantse Pijl en op de streep geklopt werd door de Amerikaanse Ruth Winder.

De 24-jarige renster van SD Worx had zondag heel kort het idee dat ze nu misschien wel gewonnen had. "Ik zag Marianne schrikken en dacht: huh, heb ik hem nu?"

Vos was er vrij zeker van dat ze wel degelijk gewonnen had en op de finishfoto was te zien dat ze bijna een wiel voorsprong had.

Marianne Vos kijkt op de finish van de Amstel Gold Race van schrik naar Demi Vollering (deels zichtbaar). Marianne Vos kijkt op de finish van de Amstel Gold Race van schrik naar Demi Vollering (deels zichtbaar). Foto: ANP

Vos is niet bezig met gaten in palmares vullen

De Amstel Gold Race voor vrouwen keerde in 2017 terug op de kalender, nadat de koers na 2003 was verdwenen. Alleen in 2019 stond Vos met een derde plaats op het podium.

"Ik vind het heel mooi om hier als Nederlandse te winnen. Maar het voelt niet als 'eindelijk', hoor. Want zo lang staat deze koers niet op de kalender", zei Vos.

Vos boekte de 163e profzege in haar lange carrière, maar de grootste Nederlandse koers ontbrak tot zondag op haar lange erelijst. "Ik ben sowieso niet zo bezig met het vullen van de gaten in mijn palmares. Natuurlijk wilde ik hier graag goed zijn, maar het is niet zo dat ik per se wilde winnen omdat het eerder niet lukte."

'Ook zonder publiek een echte Gold Race'

De Limburgse heuvelklassieker beleefde een bijzondere editie. Door de coronamaatregelen werden er zeven rondes gereden op een voor publiek afgesloten parcours.

"Het waren echt pittige rondjes, je had nooit tijd om op adem te komen", vond Vos.

"Ik denk dat ik voor iedereen spreek als ik zeg dat het ook zonder publiek als een echte Amstel Gold Race voelde. De afgelopen dagen merkte je ook dat het echt leefde hier."