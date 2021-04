Marianne Vos moest er even op wachten, maar mag op 33-jarige leeftijd eindelijk de Amstel Gold Race op haar erelijst bijschrijven. De wielrenster van Jumbo-Visma maakte het nog wel even onnodig spannend door wel erg vroeg haar handen in de lucht te steken.

Terwijl Vos dacht de sprint van een select groepje al in haar voordeel beslist te hebben, deed Demi Vollering nog een ultieme poging om haar landgenote te passeren. Pas na het bekijken van de finishbeelden wist Vos dat ze toch opgelucht mocht ademhalen.

"Ik dacht echt dat ik de zege al binnen had, maar Demi kwam nog wel heel dichtbij", reageerde Vos vlak na de finish bij de NOS. "Het blijkt maar weer eens dat je nooit te vroeg moet juichen. Gelukkig was het net genoeg voor mij."

De Amstel Gold Race voor vrouwen keerde in 2017 terug op de kalender, waar de koers na 2003 van verdwenen was. Alleen in 2019 stond Vos met een derde plaats op het podium.

"De Amstel Gold Race is een koers met veel naam en faam, natuurlijk wil je die graag winnen. Ik heb mooie edities meegemaakt, maar om hem nu gewonnen te hebben is wel heel gaaf."

De Limburgse klassieker beleefde een bijzondere editie. Door de coronamaatregelen werd er gereden op een voor publiek afgesloten parcours.

"Het voelt wel heel anders zonder mensen langs de kant", vond Vos. "Desalniettemin voel je de warmte van het Limburgse publiek. De afgelopen dagen merkte je wel echt dat het leefde."