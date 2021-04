Marianne Vos heeft zondag voor het eerst in haar loopbaan de Amstel Gold Race op haar naam geschreven. De Nederlandse was in de finale de sterkste in de sprint van een select groepje. Het podium werd volledig Nederlands: Demi Vollering eindigde als tweede, voor Annemiek van Vleuten.

De 33-jarige Vos is de opvolger van Katarzyna Niewiadoma, die in 2019 Van Vleuten de baas was. Vorig jaar werd de Amstel Gold Race niet verreden vanwege de coronacrisis.

Vos leek op de Cauberg verslagen te worden nadat ze Niewiadoma en Elisa Longo Borghini niet kon volgen. De Poolse en de Italiaanse verspeelden hun voorsprong in de laatste kilometer door vooral naar elkaar te kijken. Vos kwam terug met de achtervolgende groep en was de snelste in de sprint.

De Gold Race bestond in deze speciale 'corona-editie' niet uit de gebruikelijke route kriskras door het Zuid-Limburgse heuvellandschap, maar uit een afgesloten parcours van 16,9 kilometer tussen Valkenburg en Maastricht. De vrouwen reden zeven rondes, met steeds een passage van de Cauberg, Geulhemmerberg en Bemelerberg.

Later op de dag rijden ook de mannen de Amstel Gold Race. De finish wordt rond 17.30 uur verwacht. Titelverdediger Mathieu van der Poel ontbreekt, maar wereldkampioen Julian Alaphilippe staat wel aan de start. Ook de mannen rijden over het afgesloten parcours en rijden dertien rondes.

Marianne Vos leek op de Cauberg nog geklopt te worden. Marianne Vos leek op de Cauberg nog geklopt te worden. Foto: ANP

Van der Breggen zet koers in gang

Anna van der Breggen, die zondag haar 31e verjaardag vierde, zorgde voor het eerste echte vuurwerk door op 85 kilometer van de meet al te versnellen. De wereldkampioen deed dat vooral in dienst van haar ploeggenoten, want Van der Breggen was de afgelopen dagen ziek en miste daardoor woensdag al de Brabantse Pijl.

Van Vleuten zat door de aanval van Van der Breggen even op een gaatje van de groep met favorieten, maar kon niet veel later weer aansluiten. Diezelfde Van Vleuten versnelde op 35 kilometer van de meet en ditmaal moesten Van der Breggen en Chantal van den Broek-Blaak lossen.

Uiteindelijk kreeg Van Vleuten, en later ook Lucinda Brand die meermaals de aanval zocht, geen ruimte van de andere favorieten. De beslissing leek te komen op de laatste passage van de Cauberg toen Niewiadoma en Longo Borghini een flinke voorsprong namen.

Door getreuzel bij de twee koplopers kwam de groep met achtervolgers weer terug. Longo Borghini begon met sprinten en kreeg Vos in het wiel. De Nederlandse nam de leiding over en gaf die niet meer weg, al twijfelde ze bij het juichen wel even of Vollering haar op de meet niet toch nog gepasseerd had. Dat bleek niet het geval.