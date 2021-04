Marianne Vos wint de Amstel Gold Race!

Wat een ontknoping! In de laatste meters worden Borghini en Niewiadoma nog achterhaald, waarna Vos een ruime voorsprong pakt in de eindsprint. Ze juicht rijkelijk vroeg en ziet Demi Vollering nog heel dichtbij komen, maar Vos komt als eerste over de streep en pakt haar eerste zege in de Amstel Gold Race.