Jasper Philipsen heeft zaterdag ook de zevende etappe van de Ronde van Turkije gewonnen. De Belg van Alpecin-Fenix was vrijdag ook al de snelste in de sprint.

De 23-jarige Philipsen klopte zaterdag routinier André Greipel (38) in de sprint in Turgutreis. Het was zijn derde zege van het seizoen, nadat hij eerder ook de Scheldeprijs won.

De ploeg van Mathieu van der Poel heeft dit wielerjaar al tien overwinningen geboekt. Alleen Deceuninck-Quick-Step (achttien), Jumbo-Visma (dertien) en INEOS (elf) waren nog succesvoller dan de Belgische formatie, die niet standaard deel uitmaakt van de WorldTour.

De derde plaats was zaterdag voor Mark Cavendish (Deceuninck-Quick-Step). De 35-jarige ploeggenoot van Fabio Jakobsen won eerder deze week drie ritten op rij in Turkije.

Spanjaard Díaz begint als leider aan slotrit

De 180 kilometer lange etappe voerde het peloton van Marmaris naar Turgutreis langs de Turkse westkust. Onderweg waren er twee stevige beklimmingen, maar het laatste deel van de rit was zo goed als vlak.

Diverse renners probeerden te ontsnappen, maar niemand kreeg echt de ruimte. De Australiër Shane Archbold van Deceuninck-Quick-Step werd op 1,5 kilometer van de streep als laatste ingerekend.

Daardoor eindigde de rit voor de zesde keer in deze Ronde van Turkije in een massasprint. Philipsen klopte zijn gelouterde rivalen daarin met een fietslengte verschil.

Zondag wordt de slotetappe verreden. De Spanjaard José Manuel Díaz draagt nog altijd de leiderstrui.

Küng nieuwe leider in Valencia

Stefan Küng greep de macht in de Ronde van Valencia. De Zwitser won de vierde etappe, een vlakke tijdrit van 14,3 kilometer, en nam de leiderstrui over van Enric Mas.

Specialist Küng, vorig jaar derde bij het WK tijdrijden, was met een tijd van 16.12 minuten elf seconden sneller dan de Portugees Nelson Oliveira. Mas gaf op de vijftiende plaats bijna anderhalve minuut toe.

In het algemeen klassement heeft Küng nu zes seconden voorsprong op Oliveira en 36 seconden op nummer drie Mas. De Ronde van Valencia eindigt zondag met een relatief vlakke etappe.