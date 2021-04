Anna van der Breggen is fit verklaard voor de Amstel Gold Race. De oud-winnares miste afgelopen woensdag nog de Brabantse Pijl vanwege de naweeën van een griepje.

Haar ploeg SD Worx bevestigt zaterdag de deelname van Van der Breggen, die in 2017 zegevierde in Valkenburg. Ook landgenoten Chantal van den Broek-Blaak en Demi Vollering doen namens de Nederlandse ploeg mee aan de grootste wielerklassieker van Nederland.

Het is niet duidelijk hoe fit Van der Breggen zondag is. Dinsdag zat ze al op de fiets, maar de Brabantse Pijl kwam voor haar te vroeg. Volgens een woordvoerder van haar management hebben tests uitgesloten dat er sprake is van een coronabesmetting.

De dertigjarige Van der Breggen is bezig aan haar laatste maanden als renner. Na de Olympische Spelen in Tokio gaat de olympisch kampioen van 2016 aan de slag als ploegleider bij SD Worx. Ze zou eigenlijk vorig jaar al stoppen, maar vanwege het uitstel van de Spelen ging ze toch een jaar langer door.

Voor een tweede zege in de Amstel Gold Race moet Van der Breggen zondag afrekenen met onder anderen Annemiek van Vleuten, Marianne Vos en de Poolse Katarzyna Niewiadoma. Laatstgenoemde won in 2019 de laatste editie van de Limburgse vrouwenkoers. Vorig jaar werd die niet verreden vanwege de coronapandemie.