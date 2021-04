Jasper Philipsen heeft vrijdag de zesde etappe van de Ronde van Turkije gewonnen. De Belgische renner van Alpecin-Fenix was de snelste in de massasprint.

Philipsen, die begin deze maand ook al de Scheldeprijs op zijn naam schreef, versloeg na 129 kilometer tussen Fethiye en Marmaris André Greipel (tweede), Kristoffer Halvorsen (derde), Mark Cavendish (vierde) en Stanislaw Aniolkowski (vijfde).

Daarmee kwam er een einde aan de zegereeks van Cavendish in de massasprints. De Engelsman van Deceuninck-Quick-Step won de tweede, derde en vierde rit en boekte zijn eerste overwinningen in ruim drie jaar tijd. Philipsen eindigde daarin telkens als tweede.

Fabio Jakobsen sprintte net zoals de vorige keren niet mee en finishte in het peloton. De teamgenoot van Cavendish maakt in Turkije zijn rentree, nadat hij vorig jaar zwaargewond raakte bij een crash in de Ronde van Polen.

José Manuel Díaz behield de leiding in het algemeen klassement. De Spanjaard van DELKO, winnaar van de koninginnenrit donderdag, heeft met nog twee etappes voor de boeg een voorsprong van vier seconden op zijn naaste achtervolger Jay Vine.

Rally Cycling, de ploeg van Arvid de Kleijn, stapte niet op voor de zesde etappe. Bij de Amerikanen testte de avond ervoor een teamlid positief op het coronavirus, waarop de formatie besloot niet van start te gaan. De Kleijn won de eerste etappe en droeg een dag de leiderstrui.