Mark Cavendish is donderdag zijn leiderstrui in de Ronde van Turkije kwijtgeraakt. De drievoudig ritwinnaar werd zoals verwacht gelost in de koninginnenrit, die werd gewonnen door José Manuel Díaz.

De 26-jarige Díaz (DELKO) rekende op de slotklim (12 kilometer à 6,3 procent) af met de Australiër Jay Vine (Alpecin-Fenix) en de Argentijn Eduardo Sepúlveda (Androni Giocattoli-Sidermec). Dat trio had een kleine voorsprong op de concurrentie.

De Spanjaard Díaz, die vorig jaar al een etappe in de Ronde van Rwanda won, is ook de nieuwe nummer één in het algemeen klassement. Hij heeft vier seconden voorsprong op Vine en zes seconden op Sepúlveda.

De vijfde etappe was de enige echte bergrit van de achtdaagse Ronde van Turkije. De eerste vier etappes eindigden in een massasprint, waarvan de laatste drie werden gewonnen door Cavendish.

De 35-jarige renner van Deceuninck-Quick-Step boekte maandag zijn eerste overwinning in meer dan drie jaar. Hij haakte donderdag al aan de voet van de laatste beklimming af en verloor veel tijd.

Démare wint rit in Valencia

In de Ronde van Valencia ging de zege in de tweede etappe naar Arnaud Démare. De Fransman was na een rit over ruim 179 kilometer met start en finish in Alicante de snelste in de massasprint.

De kopman van Groupama-FDJ rekende in de regen af met de Belg Timothy Dupont en de Australiër Caleb Ewan.

De leiderstrui bleef in handen van de Australiër Miles Scotson, een ploeggenoot van Démare.