Met Wout van Aert en Primoz Roglic start Jumbo-Visma zondag met twee favorieten in de Amstel Gold Race. Van Aert, die in Limburg zijn laatste koers van het voorjaar rijdt, verwacht veel van de samenwerking met de Sloveen.

"Primoz en ik starten op gelijke voet", aldus Van Aert. "De tactiek spreekt voor zich. Normaal gezien ben ik sneller in de sprint, dus kan hij volop in de aanval. We vullen elkaar goed aan."

De 26-jarige Belg eindigde woensdag achter Thomas Pidcock als tweede in de Brabantse Pijl. Roglic toonde vorige week zijn vorm door de Ronde van Baskenland op zijn naam te schrijven. Met de Deen Jonas Vingegaard zit ook de nummer twee van die WorldTour-koers in de Amstel Gold Race-selectie van Jumbo-Visma.

"We starten zeker met een heel sterke ploeg. Ik kijk ernaar uit", zegt Van Aert, die de Amstel Gold Race aan zijn programma toevoegde na de verplaatsing van Parijs-Roubaix. "Ik denk dat mijn benen nog gewoon goed zijn. Ik ben nog heel gemotiveerd voor deze koers."

Het wordt wel weer eens tijd dat een Nederlandse ploeg de winnaar van de belangrijkste Nederlandse klassieker levert. De laatste keer was in 2001, toen Erik Dekker won in het shirt van Rabobank.

"Voor ons als Nederlands team is deze wedstrijd bijzonder", zegt ploegleider Frans Maassen. "De jongens uit Nederland voelen altijd iets extra's voor een koers op eigen bodem. Dat gevoel proberen we ook te kweken bij de buitenlandse renners."

Ploeg Jumbo-Visma voor Amstel Gold Race: Wout van Aert, Primoz Roglic, Robert Gesink, Lennard Hofstede, Sam Oomen, Paul Martens, Jonas Vingegaard.