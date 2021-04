Deceuninck-Quick-Step heeft wederom een van zijn belangrijkste renners voor lange tijd vastgelegd. Julian Alaphilippe tekende donderdag een contract tot en met 2024 bij de ploeg van manager Patrick Lefevere.

Deceuninck-Quick-Step verlengde vorige week al het contract van Remco Evenepoel. De 21-jarige Belg ligt nu tot en met 2026 vast bij de 'Wolfpack'.

"Deze contractverlening is niet meer dan logisch. Ik heb geen moment gedacht aan een vertrek naar een andere ploeg", zegt Alaphilippe op de site van zijn team. "Het is ongelooflijk wat we samen al bereikt hebben en ik koers met ontzettend veel plezier voor deze ploeg."

De verbintenis van de 28-jarige Fransman liep na dit seizoen af en praktisch alle topploegen hoopten op zijn handtekening. Lefevere vertelde in januari aan Sporza dat hij een contractuele optie had om bij elk aanbod van een andere ploeg te zeggen of hij Alaphilippe hetzelfde salaris wilde betalen.

"Het is fantastisch nieuws dat Julian nog drie jaar langer bij ons blijft", aldus Lefevere. "We zijn er heel trots op dat hij is uitgegroeid tot een van de beste en bekendste renners ter wereld. Bovendien is hij een geweldige leider en teamgenoot."

Alaphilippe rijdt al sinds 2014 voor Quick-Step en heeft in de afgelopen jaren een indrukwekkende erelijst bij elkaar gefietst. Zo won hij vijf etappes in de Tour de France en was hij de beste in de Waalse Pijl (twee keer), Milaan-San Remo en Strade Bianche. Vorig jaar september soleerde hij in Imola naar zijn eerste wereldtitel.