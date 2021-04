Met een trainingskamp voor de Ardennenklassiekers bereidden Marianne Vos en haar ploeggenotes zich deze week voor op de Amstel Gold Race - een koers die (nog) ontbreekt op haar imposante erelijst.

"Ik ben een Nederlandse renster in een Nederlandse ploeg en het is de belangrijkste Nederlandse koers. Uiteraard wil ik de Amstel Gold Race graag winnen", zegt Vos tegen NU.nl. "Maar het is absoluut niet zo dat mijn erelijst niet compleet is zonder deze koers."

Drie keer stond Vos (33) aan de start van de Limburgse heuvelklassieker, die na een afwezigheid van veertien jaar sinds 2017 ook weer een vrouweneditie kent. Met een 53e, 10e en 3e plaats greep ze telkens naast de eindzege.

Daarmee is de Gold Race een opvallend hiaat op de overvolle erelijst van de drievoudig wereldkampioene, die in haar lange carrière liefst 162 profzeges boekte.

Jumbo-Visma verkende vorige week in de besneeuwde Ardennen het parcours van onder meer Luik-Bastenaken-Luik. Jumbo-Visma verkende vorige week in de besneeuwde Ardennen het parcours van onder meer Luik-Bastenaken-Luik. Foto: Instagram/@mariannevosofficial

Vos verkende nieuw parcours Amstel Gold Race

In het komende Ardennendrieluik - met naast de Gold Race ook de Waalse Pijl (woensdag) en Luik-Bastenaken-Luik (volgende week zondag) - hoopt Vos daar nog een zege aan toe te voegen. De Gold Race staat bovenaan haar verlanglijst met die drie koersen.

Met haar ploeg Jumbo-Visma koos ze deze week voor een trainingsstage in Zuid-Limburg en de Ardennen. "We hebben het 16,9 kilometer lange rondje van de Amstel Gold Race meerdere keren kunnen rijden", vertelt ze over het nieuwe parcours in coronatijd. "Dat kan zondag heel waardevol zijn."

"Het is een pittig rondje, met veel klimmen en dalen. Je hebt nauwelijks tijd om te herstellen en er zullen weinig verrassende namen in de finale zitten", voorspelt ze. "Ik denk wel dat dit lastige parcours mij moet liggen."

Marianne Vos rijdt sinds begint dit jaar voor Jumbo-Visma. Marianne Vos rijdt sinds begint dit jaar voor Jumbo-Visma. Foto: Jumbo-Visma/Chris Konig

Ondanks coronavirus toch kruisbestuiving bij Jumbo-Visma

Vos maakte afgelopen winter de overstap van CCC-Liv naar Jumbo-Visma, dat dit jaar nieuw is in het vrouwenpeloton. "Dat bevalt heel goed, vanaf het eerste moment heb ik hier een warm gevoel", zegt de Brabantse. "Ik heb dan ook de intentie om voor een langere periode bij deze ploeg te blijven."

"De mannen- en vrouwenploeg zijn echt een eenheid en vanuit de leiding wordt er ingezet op samenwerking. Door het coronavirus is dat niet zo vaak gelukt als de planning was. Maar toch is er wel sprake van kruisbestuiving, bijvoorbeeld als het gaat om trainingsschema's of voeding."

"Met dat soort dingen probeert iedereen elkaar te helpen. Als ik een vraag heb, dan kan ik die aan Primoz Roglic of Wout van Aert stellen. En andersom is dat ook zo."

Vos ziet wel tien of twintig kanshebbers in Gold Race

Vos is tevreden over haar prestaties in haar eerste maanden in het geel en zwart. In Gent-Wevelgem schonk ze de vrouwentak van Jumbo-Visma de eerste zege. Doordat ze ook in andere voorjaarsklassiekers toptienklasseringen noteerde, mocht de routinier in de Ronde van Vlaanderen de roze trui als leider van de UCI-ranglijst dragen.

"De top in het vrouwenwielrennen is de laatste jaren veel breder geworden, daarom geeft een zege nu heel veel voldoening", zegt ze. "Er zijn veel meer profs dan een aantal jaar geleden. Je moet echt 100 procent in orde zijn en dan nog moet alles meezitten om te kunnen winnen."

Zo zal het zondag ook in de Gold Race zijn. "Er zijn heel veel rensters die kunnen winnen. Annemiek van Vleuten natuurlijk. En Anna van der Breggen, al kon zij door een griepje woensdag niet meedoen aan de Brabantse Pijl."

"Daar vond ik Demi Vollering en Elisa Balsamo heel erg sterk rijden. Elisa Longo Borghini kan bergop altijd het verschil maken en Katarzyna Niewiadoma, die in 2019 de laatste editie van de Gold Race won, zal er ook weer bij zijn. En zo zijn er nog wel tien of twintig rensters die een kans hebben."