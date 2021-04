Gijs Leemreize is woensdag gediskwalificeerd in de Brabantse Pijl. Het Nederlandse talent van Jumbo-Visma is de eerste renner die bestraft wordt wegens het aannemen van een onveilige houding op de fiets.

Sinds 1 april zijn er twee onveilige houdingen verboden voor wielrenners. De supertuck, waarbij een renner in de afdaling op zijn stang gaat zitten om meer snelheid te maken, en de tijdrithouding, waarbij de armen bovenop het stuur worden gelegd. Het is niet bekend welke van de twee houdingen Leemreize aannam.

Het 21-jarige talent gaat wel de boeken in als de eerste renner die bestraft is sinds de nieuwe regels in werking zijn. De afgelopen weken was er veel ophef over de 'bidonregel', die ook deel uitmaakt van het pakket aan maatregelen om het wielrennen veiliger te maken. Voor dat vergrijp werden al wel enkele renners gestraft.

Renners mogen geen bidons en ander afval meer weggooien, op straffe van diskwalificatie (in een eendagskoers) of tijdaftrek (rittenkoers). Na protesten van renners en ploegen paste de UCI de omstreden regel woensdag aan. Voortaan volgt er eerst een geldboete, voordat een renner uit koers wordt gehaald wegens het weggooien van een bidon.

Leemreize maakte begin dit jaar de overstap van de juniorenploeg van Jumbo-Visma naar de hoofdformatie. Hij werd vooralsnog alleen ingezet in kleinere koersen.