Amper twee weken na de invoering van de bidonregel, is de omstreden strafmaat alweer aangepast door de UCI. Renners krijgen voortaan eerst een boete als ze een bidon weggooien, pas bij een tweede vergrijp volgt er diskwalificatie.

De bidonregel maakte deel uit van een pakket aan maatregelen dat per 1 paril werd ingevoerd door de UCI om het wielrennen veiliger te maken. In een eendagswedstrijd werden renners direct uit koers gehaald als ze een bidon of ander afval weggooiden buiten de daarvoor bestemde zones. In etappekoersen bedroeg de straf dertig seconden tijdsverlies in het klassement.

In de woensdag aangepaste reglementen staat dat renners in eendagskoersen voortaan een boete van 100 tot 500 Zwitserse franc (90 tot 450 euro) krijgen als ze afval weggooien, afhankelijk van het niveau van de koers waarin ze rijden. Daarnaast krijgen ze 5 tot 25 strafpunten op de UCI-ranglijst. Bij een tweede vergrijp volgt wel diskwalificatie.

In een etappekoers wordt bij een eerste overtreding ook een boete en aftrek van UCI-punten gegeven. Een tweede overtreding levert een tijdsstraf van één minuut op en een derde overtreding leidt tot diskwalificatie.

UCI benadrukt gevaar van weggooien bidons

Nadat de bidonregel in onder meer de Ronde van Vlaanderen tot diskwalificaties had geleid, schreef rennersvakbond CPA vorige week samen met AIGCP, de vereniging van profteams, een brief aan de UCI om de omstreden regel te herzien.

De UCI benadrukt woensdag dat de regel wel degelijk zinvol is voor de veiligheid in de koers én voor het milieu. "Het is bewezen dat bidons in het publiek gooien tot gevaar kan leiden", schrijft de internationale wielerbond in een verklaring.

"In meerdere gevallen zijn er valpartijen ontstaan nadat een bidon weer terug op de weg stuiterde. Ook zijn er toeschouwers gewond geraakt die een bidon tegen zich aan gegooid kregen."

"Bovendien wil de UCI voorkomen dat fans, voornamelijk kinderen, dicht bij de renners proberen te komen tijdens de wedstrijden. Zo kunnen ongelukken met mogelijke dramatische gevolgen voorkomen worden. Denk bijvoorbeeld aan aanrijdingen met renners of volgwagens."