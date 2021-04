Vincenzo Nibali is woensdag tijdens een training hard ten val gekomen. De Italiaan brak daarbij zijn rechterpols en moet vrezen voor zijn deelname aan de Giro d'Italia van volgende maand.

De renner van Trek-Segafredo ging onderuit tijdens een fietstocht in de buurt van Lugano en werd meteen naar het ziekenhuis gebracht om zich te laten onderzoeken. Daar stelden artsen een samengestelde breuk in de rechterpols vast.

De 36-jarige renner heeft in samenspraak met het team besloten om zich donderdag in Zwitserland te laten opereren. Daarna kan worden ingeschat hoelang het herstel ongeveer gaat duren en of deelname aan de Giro nog haalbaar is.

Nibali is van plan om dit seizoen de Giro d'Italia en de Tour de France te combineren. De 'Haai van Messina' won de ronde van zijn eigen land in 2013 en 2016. De Tour schreef hij in 2014 op zijn naam.

De Giro d'Italia gaat op 8 mei met een individuele tijdrit in Turijn van start. De eerste grote ronde eindigt drie weken later in Milaan, opnieuw met een tijdrit.