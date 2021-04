Tom Pidcock heeft woensdag Wout van Aert geklopt in de sprint van een kleine kopgroep in de Brabantse Pijl. In de vrouwenkoers leek Demi Vollering te winnen, maar de jury gaf de zege aan de Amerikaanse Ruth Winder.

In Overijsse mochten drie renners om deze zege sprinten van de Vlaamse koers. Jumbo-Visma-kopman Van Aert leek op voorhand favoriet tegen Matteo Trentin en Pidcock, maar de jonge Brit bleek over de snelste benen te beschikken.

Ide Schelling kwam als eerste van een achtervolgende groep over de finish en werd op de vierde plek de beste Nederlander. Oscar Riesebeek eindigde als negende.

Voor de 21-jarige Pidcock is het zijn eerste zege in het profpeloton. De renner van INEOS maakte afgelopen winter al indruk als veldrijder door regelmatig kort achter Van Aert en Mathieu van der Poel te eindigen.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de eindsprint te bekijken.

Van Aert pokert met surplace in laatste kilometer

Van der Poel ontbrak woensdag in de Brabantse Pijl, waar hij vorig jaar nog tweede werd. De zege ging toen naar wereldkampioen Julian Alaphilippe, die woensdag evenmin meedeed.

Pidcock, Van Aert en Trentin reden na 37 kilometer met zijn drieën weg uit het peloton en haalden al snel enkele groepjes vluchters bij. Na 27 kilometer probeerde de Italiaan het solo.

Weer zo'n 10 kilometer later versnelde Pidcock en kon alleen Van Aert volgen. Ze sloten snel aan bij Trentin. In de laatste kilometer vertraagde de Belg met een surplace, waardoor de Fransman Benoît Cosnefroy nog bijna de aansluiting vonden. Pidcock kwam uit het wiel van de kopman van de Nederlandse ploeg en klopte hem ruim op de finish.

Vollering gelooft verlies niet na zien fotofinish

De vrouwenkoers kende eerder op de dag een discutabel einde. Vollering dacht te gaan winnen en gooide haar vuist in de lucht, maar na het bestuderen van de fotofinish werd Winder als winnares aangewezen.

"Ik ben heel erg teleurgesteld", reageerde een aangeslagen Vollering. "Ik had echt het gevoel dat ik won. Misschien was het de jump van Winder waardoor ik nog werd geklopt, maar zelfs na het bekijken van de foto's zie ik het echt niet."

Vollering en Winder maakten deel uit van een groep van zes rensters die zich met nog 22 kilometer te gaan los wisten te maken van het peloton. Met name dankzij het werk van Vollering werden ze niet meer teruggepakt.

Annemiek van Vleuten speelde deze keer een bijrol. De winnares van de Ronde van Vlaanderen was er niet bij toen de uiteindelijk beslissende vlucht tot stand kwam.