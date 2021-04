Demi Vollering is er woensdag net niet in geslaagd de Brabantse Pijl te winnen. De Nederlandse kwam juichend over de finish, maar bleek nipt geklopt te zijn door de Amerikaanse Ruth Winder.

Vollering en Winder maakten deel uit van een groep van zes rensters die zich met nog 22 kilometer te gaan los wisten te maken van het peloton. Met name dankzij het werk van Vollering werden ze niet meer teruggepakt.

In de straten van Overijsse ging Elisa Balsamo te vroeg aan, maar de Italiaanse werd overvleugeld door Vollering en Winder. De 24-jarige Zuid-Hollandse dacht te gaan winnen, gooide haar vuist in de lucht, maar na het bestuderen van de fotofinish werd Winder als winnares aangewezen.

"Ik ben heel erg teleurgesteld", reageerde een aangeslagen Vollering. "Ik had echt het gevoel dat ik won. Misschien was het de jump van Winder waardoor ik nog werd geklopt, maar zelfs na het bekijken van de foto's zie ik het echt niet."

Annemiek van Vleuten speelde deze keer een bijrol. De winnares van de Ronde van Vlaanderen was er niet bij toen de uiteindelijk beslissende vlucht tot stand kwam.

De mannen zijn nog onderweg in de Vlaamse semiklassieker. De finish wordt daar verwacht rond 17.30 uur.