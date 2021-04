Mark Cavendish heeft woensdag in de Ronde van Turkije zijn derde ritzege op rij geboekt. De 35-jarige Brit was de snelste in een door een grote valpartij ontsierde massasprint. De Nederlander Arvid de Kleijn werd vierde.

Cavendish bleef in de straten van Kemer de Belg Jasper Philipsen en de Pool Stanislaw Aniolkowski voor. Daarmee was de top drie exact hetzelfde als een dag eerder. De Kleijn, zondag winnaar van de openingsrit, greep deze keer net naast de podiumplaatsen.

De vierde etappe in de Ronde van Turkije werd in de laatste meters ontsierd door een grote valpartij. Een aantal renners knalde tegen de dranghekken en op het asfalt, waardoor er uiteindelijk maar een groep van pakweg vijftien renners ging sprinten om de zege.

Cavendish bouwt dankzij de veroverde bonificatieseconden zijn voorsprong in het algemeen klassement nog wat uit. De renner van Deceuninck-Quick-Step heeft nu een voorsprong van twaalf seconden op Philipsen en twintig op De Kleijn.

Jakobsen helpt Cavendish met kopwerk in slotfase

Cavendish had zijn ritzege mede te danken aan Fabio Jakobsen. De Nederlander, die zijn rentree maakt na een zware crash in de Ronde van Polen van vorig jaar, onderscheidde zich in de slotfase met kopwerk. Met nog 3 kilometer te gaan liet hij zich uitzakken, om na de finish direct zijn ploeggenoot te feliciteren.

Op dat moment stonden er nog ambulances in de finishstraat om de gewonden van de valpartij te behandelen. Het is nog niet duidelijk wie er precies bij betrokken waren en hoe erg de schade is.

De Ronde van Turkije duurt nog tot en met zondag. Donderdag staat de koninginnenrit op het programma.

Scotson wint openingsrit Valencia ondanks val

In Spanje werd de openingsetappe in de Ronde van Valencia gewonnen door Miles Scotson. De 27-jarige renner van Groupama-FDJ liet zich zelfs niet tegenhouden door een val en is de eerste leider in de rittenkoers.

Op de door de regen spekgladde wegen ging Scotson een kleine 5 kilometer voor de finish onderuit op een rotonde. Hij had op dat moment zo'n vijftig seconden voorsprong op het peloton.

Snel opgekrabbeld hield Scotson op de streep een halve minuut over op de groep waarin de Duitser John Degenkolb de sprint om de tweede plaats won vóór de Fransman Alan Riou, die derde werd. Alex Molenaar was op de vijftiende plaats de beste Nederlander.

De Ronde van Valencia duurt tot en met zondag. Donderdag begint en eindigt de etappe in Alicante.