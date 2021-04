Team DSM heeft als eerste van de 23 deelnemende ploegen zijn selectie voor de Giro d'Italia bekendgemaakt. De Fransman Romain Bardet en de Australiër Jai Hindley zullen het kopmanschap delen.

Er zitten geen Nederlanders in de achtkoppige ploeg. Dat betekent dat Cees Bol, Nils Eekhoff, Martijn Tusveld, Joris Nieuwenhuis en Thymen Arensman niet meegaan naar Italië.

Hindley brak vorig jaar door in de Giro, waar hij als tweede eindigde achter de Brit Tao Geoghegan Hart en voor zijn toenmalig ploeggenoot Wilco Kelderman, die inmiddels voor BORA-hansgrohe uitkomt.

Bardet stapte aan het eind van vorig seizoen over van AG2R naar de opvolger van Team Sunweb. Hij slaat alle grote Franse koersen dit jaar over en richt zich op de Giro, de Olympische Spelen en de Vuelta. Voor de sprints gokt DSM op de snelle Duitser Max Kanter.

"Om weer voor een goed klassement te gaan moeten we onze collectieve kracht gebruiken waarin alle acht renners een rol spelen", zegt ploegleider Matt Winston. "Daarvoor hebben we een plan geformuleerd waarin we uitgaan van tal van scenario's. Daarnaast zien we in de sprintetappes kansen op dagsucces."

De Giro d'Italia begint op 8 mei met een individuele tijdrit in Turijn. Drie weken later eindigt de eerste grote ronde van het jaar in Milaan.

Selectie Team DSM: Bardet, Hindley, Arndt, Denz, Hamilton, Kanter, Roche, Storer.