Nog 7,5 km - De zes koplopers beklimmen de Holstheide en leveren niks in. Integendeel, ze lopen zelfs iets uit naar een ruime minuut. Het begint er steeds meer op de lijken dat de winnaar in deze groep zit. Kan Demi Vollering misschien verrassen. De kansen voor Annemiek van Vleuten, die in het peloton zit, lijken verkeken.