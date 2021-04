Anna van der Breggen ontbreekt woensdag in de Brabantse Pijl. De wereldkampioene is nog niet helemaal fit nadat ze de afgelopen dagen last had van een verkoudheid.

Volgens een woordvoerder van haar management hebben tests uitgesloten dat er sprake is van een coronabesmetting. Van der Breggen zat dinsdag alweer kort op de fiets. De Brabantse Pijl kwam echter nog te vroeg voor haar.

"Anna hoopt er zondag bij de Amstel Gold Race weer bij te zijn. Het is dan nog wel afwachten of ze kan meedoen om de winst. Maar ze werkt er zeker naartoe", aldus de woordvoerder.

De dertigjarige Van der Breggen gaat na de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio verder als ploegleider van SD Worx. De olympisch kampioene van 2016 heeft een imposante erelijst bij elkaar gefiets met vrijwel alleen maar grote koersen.

Zo werd ze twee keer wereldkampioen op de weg, met afgelopen jaar ook winst op de individuele tijdrit, won ze zes keer de Waalse Pijl, twee keer Luik-Bastenaken-Luik en drie keer de Ronde van Italië. In februari van dit jaar zegevierde ze in Omloop Het Nieuwsblad.

Van der Breggen is niet de enige toprenster die niet aan de start verschijnt van de Brabantse Pijl. Ellen van Dijk moet die koers én de Amstel Gold Race aan haar voorbij laten gaan vanwege een positieve test op het coronavirus.