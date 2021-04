André Greipel is aan zijn voorlaatste seizoen als wielrenner bezig. De Duitse sprinter kondigde dinsdag aan eind 2022 een punt achter zijn carrière te zetten.

"Ik heb wil niet meer op de fiets hoeven te zitten als mijn leeftijd begint met een vier", zegt de 38-jarige Greipel in de documentaire Ter Tanz der Gorilla. "Dit wil ik graag duidelijk communiceren, zodat iedereen weet dat ze mij geen nieuw contract aan hoeven te bieden."

Greipel, die in juli 2022 zijn veertigste verjaardag viert, ligt nog tot het einde van dat jaar onder contract bij Israel Start-Up Nation. "Daarna zou ik graag in het wielrennen actief blijven. Ik wil mijn ervaring doorgeven aan jonge talenten", zegt hij.

Op zijn palmares staan etappezeges in alle grote rondes. Elf keer sprintte hij naar de winst in de Tour de France en ook in de Giro d'Italia (zeven) en Vuelta a España (vier) won hij ritten. Zijn laatste dagsucces in een van de grote rondes dateert alweer van 2017.

De laatste jaren behoort Greipel al niet meer tot de beste sprinters van het peloton. Zijn laatste zege in een WorldTour-koers boekte hij in 2018, toen hij twee etappes in de Tour Down Under op zijn naam schreef.

Momenteel is Greipel actief in de Ronde van Turkije. Daar kwam hij in de massasprints niet verder dan een zesde, derde en vijfde plaats.