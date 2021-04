De Amstel Gold Race wordt zondag het grootste Nederlandse eendaagse sportevenement in coronatijd dat doorgang kan vinden. De organisatie moest alles uit de kast halen om de race zonder publiek te kunnen laten plaatsvinden. Het vermaak zal echt van de renners moeten komen.

Het is een nieuw parcours. De Amstel Gold Race bestaat in deze speciale 'corona-editie' niet uit de gebruikelijke route van 260 kilometer kriskras door het Zuid-Limburgse heuvellandschap, maar uit een afgesloten parcours van 16,9 kilometer tussen Valkenburg en Maastricht. In elke ronde komen de renners drie beklimmingen tegen: de Cauberg, Geulhemmerberg en Bemelerberg. De vrouwen leggen zeven omlopen af, de mannen dertien. De laatste ronde heeft overigens een iets andere route, zonder de Cauberg.

Er is een groot verschil met België. Het beeld zal zondag heel anders zijn dan bij de Belgische wielerkoersen van de laatste weken. Daar werd het publiek geweerd op de heuvels en kasseistroken, maar op andere plekken stonden er vaak heel wat mensen om de renners aan te moedigen.

Toeschouwers zijn écht niet welkom. De Gold Race mocht alleen doorgaan als de organisatie kon garanderen dat er geen publiek langs de route zal staan. Daarom zijn er drie zogenoemde controleschillen. In de buitenste schil wordt al het verkeer tegengehouden en mag alleen het bestemmingsverkeer doorrijden. In de tweede schil wordt nog een extra controlecheck gedaan. De derde schil is het parcours zelf. Hier mogen alleen mensen passeren die bij de Gold Race werken. Zij moeten uiterlijk drie dagen vooraf een pcr-test laten doen en worden bij het parcours onderworpen aan een coronasneltest.

En de omwonenden dan? Binnen de afgesloten omloop zijn zo'n 4.500 mensen woonachtig, voornamelijk in het dorp Berg en Terblijt. Zij mogen niet langs de route gaan kijken, maar kunnen eventueel wel 'de buitenwereld' in. In het parcours zijn drie plekken waar verkeer doorgelaten kan worden.

De 16,9 kilometer lange omloop van de Amstel Gold Race. De 16,9 kilometer lange omloop van de Amstel Gold Race. Foto: Amstel Gold Race

Duizend mensen wonen letterlijk aan het parcours en krijgen een polsbandje. Op vertoon van het polsbandje mogen zij langs de route lopen om bijvoorbeeld naar de supermarkt te gaan. Zij hebben ook het voorrecht om de enige toeschouwers te zijn van de 55e editie van de grootste Nederlandse wielerkoers. De organisatie en politie kunnen mensen immers niet verbieden om in hun tuin of vanuit een slaapkamerraam naar de langsrijdende renners te kijken. Zo wordt de Amstel Gold Race toch niet helemaal de 'Amstel spookrace'. De omwonenden dienen zich wel aan de geldende coronaregels te houden en mogen niet meer dan één gast thuis uitnodigen.

De organisatie kreeg nauwelijks klachten. Al deze strenge maatregelen om de koers door te kunnen laten gaan, werden over het algemeen goed ontvangen door de buurtbewoners. "Een paar kritische mensen heb je altijd, maar de grote meerderheid is blij dat de wedstrijd door kan gaan", vertelt Roy Packbier van de organisatie. "Wij hadden er ook niet aan moeten denken dat de koers net als vorig jaar weer afgelast had moeten worden."

De rest van Nederland kijkt tv. Normaal gesproken trekt de Gold Race zo'n 250.000 wielerliefhebbers naar Zuid-Limburg. Om te zorgen dat er niet toch stiekem publiek op de wedstrijd afkomt, wordt de koers in zijn geheel live uitgezonden. Het begin van de vrouwenkoers is nog alleen op de website van de NOS te zien. Vanaf 11.00 uur wordt de finale en daarna de volledige mannenkoers op tv uitgezonden.

Favorieten mannenkoers Amstel Gold Race ⭐⭐⭐⭐⭐ Wout van Aert (Bel), Julian Alaphilippe (Fra), Primoz Roglic (Slo)

⭐⭐⭐⭐ Greg Van Avermaet (Bel), Jakob Fuglsang (Den), Marc Hirschi (Zwi)

⭐⭐⭐ Michal Kwiatkowski (Pol), Wout Poels (Ned) Alejandro Valverde (Spa)

⭐⭐ Tao Geoghegan Hart (Gbr), Søren Kragh Andersen (Den), Thomas Pidcock (GBr)

⭐ Tiesj Benoot (Bel), Michael Valgren (Den), Sep Vanmarcke (Bel)