Mark Cavendish heeft dinsdag zijn tweede overwinning op rij geboekt in de Ronde van Turkije. De 35-jarige sprinter van Deceuninck-Quick-Step was met ruim verschil de snelste in de derde etappe naar Alanya.

Net als maandag in de tweede rit maakte Cavendish het voorbereidende werk van zijn ploeg af. "Fabio Jakobsen was er voor het eerst bij in de massasprint, ik ben zo trots op hem als lead-out", zei de dertigvoudig winnaar van een Tour de France-etappe.

Cavendish deelde het podium in Alanya met de Belg Jasper Philipsen van Alpecin-Fenix, die met ruim verschil als tweede finishte, en de Pool Stanislaw Aniolkowski. André Greipel eindigde als 5e, terwijl Jakobsen als 39e over de streep kwam.

Zijn overwinning is een nieuwe opsteker voor Cavendish, die dit seizoen na magere jaren een kans krijgt bij Deceuninck-Quick-Step. Hij betaalde dat vertrouwen maandag terug door zijn eerste zege in ruim drie jaar te boeken.

"Het is nog niet als vroeger, maar ik wist vandaag dat ik het kon", aldus 'Cav', die hoopt op nog meer ritzeges voor zijn team in Turkije. "Ik wil ook Fabio terugzien in de sprint. Als hij probeert mee te sprinten, weet ik zeker dat hij kan winnen."

Cavendish behoudt leiderstrui

Cavendish behield ook de leiding in het algemeen klassement. Philipsen is op acht seconden de nummer twee van het klassement en Arvid de Kleijn staat derde (+0.10). De Nederlander van Rally Cycling won zondag, werd maandag vierde en finishte dinsdag op plek zeven.

De Ronde van Turkije, een rittenkoers op ProSeries-niveau, duurt nog tot en met zondag. Woensdag wacht het peloton opnieuw een nagenoeg vlakke etappe, waarin ruim 184 kilometer wordt afgelegd tussen Alanya en Kemer.