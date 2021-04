Ploegbaas Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick-Step vindt dat het voor een groot deel aan hem is te danken dat Mark Cavendish maandag na ruim drie jaar weer eens een sprint won. De 66-jarige Belg haalde de dertigvoudig winnaar van een Tour de France-etappe dit seizoen naar zijn ploeg.

Hoewel zijn laatste overwinning van 8 februari 2018 dateerde, kreeg Cavendish dit jaar een contract bij Deceuninck-Quick-Step. De inmiddels 35-jarige Brit reed daar van 2013 tot en met 2015 ook al onder het bewind van Lefevere.

"Als ik had gedacht dat het gedaan was met hem, dan had ik hem niet teruggenomen. Ik heb het vanaf het begin gezegd: ik had met Cavendish niets te verliezen", aldus Lefevere tegen Het Laatste Nieuws.

"Als hij mislukte, was het zijn schuld. Lukte het, dan is het mijn verdienste. Ik dacht: we zien het wel. Het is dus gelukt. En ik meen het, dat het mijn verdienste is. Wie anders heeft hem een kans gegeven?"

Fabio Jakobsen feliciteerde zijn ploegmaat Mark Cavendish direct na de finish.

'Hij reed het derde programma van de ploeg'

Maandag stond Cavendish 1.159 dagen droog tot het moment dat hij als eerste over de streep kwam in de tweede rit van de Ronde van Turkije. De 35-jarige Brit kreeg in de aanloop naar zijn spurt hulp van Fabio Jakobsen, die in de rittenkoers zijn rentree maakt.

Cavendish reed in de afgelopen weken veelal kleinere koersen om in vorm te komen. "We hebben hem zo'n beetje overal ingezet. Eigenlijk reed hij het derde programma van de ploeg", aldus Lefevere.

"In de Scheldeprijs (waar Cavendish derde werd, red.) had hij een heel specifieke opdracht. Sam Bennett moest voor de overwinning sprinten. Cavendish moest bij hem in het wiel zitten, opdat niemand anders die plek zou kunnen innemen. Het doet me heel veel plezier dat hij nu gewonnen heeft. Ik werd er haast emotioneel van."

De Ronde van Turkije, een rittenkoers op ProTour-niveau, duurt tot en met zondag.