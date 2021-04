Philippe Gilbert staat zondag niet aan de start van de Amstel Gold Race. De viervoudig winnaar van de Nederlandse klassieker hervat zijn seizoen na een korte pauze pas volgende week woensdag met de Waalse Pijl.

Gilbert kondigde eind maart aan dat hij even rust zou nemen, omdat hij "mentaal en fysiek niet fris genoeg" was. Hij ontbrak daardoor in de Ronde van Vlaanderen en slaat ook de Amstel Gold Race nog over.

De 38-jarige Belg meldt maandag in een video op Twitter dat hij weer fit genoeg is om volgende week de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken te rijden. "Het wordt een kans om de tiende verjaardag van die mooie overwinningen op mijn palmares te vieren", verwijst de Waal naar zijn zeges in die twee wedstrijden in 2011.

Dat voorjaar won Gilbert in de week ervoor ook de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race. Hij was in 2010, 2014 en 2017 eveneens de beste in Zuid-Limburg.

De Amstel Gold Race wordt zondag op een afgesloten parcours verreden rondom Valkenburg, met daarin meerdere keren de beklimming van de Cauberg, de Geulhemmerberg en de Bemelerberg. Op een parcours met een vergelijkbaar rondje veroverde Gilbert in 2012 zijn enige wereldtitel.