Met een grote lach stond Fabio Jakobsen maandag de pers te woord na de tweede etappe in de Ronde van Turkije. Een dag na zijn rentree na zijn zware valpartij zag hij ploeggenoot Mark Cavendish naar de winst sprinten.

Enkele honderden meters na de finishstreep in Konya gaf Jakobsen een stevige knuffel aan zijn Britse teamgenoot. De 35-jarige Cavendish ontfermt zich sinds het Spaanse trainingskamp van Deceuninck-Quick-Step in januari als een mentor over de revaliderende Jakobsen.

"Ik vind het echt superspeciaal om Mark te zien winnen", zei Jakobsen tegen Eurosport. "Hij heeft vanaf het begin van dit jaar gevochten voor deze zege en is heel erg gemotiveerd. Hij verdient het, want hij is een groot kampioen."

Voor Cavendish was het zijn eerste zege in drie jaar tijd. Jakobsen mengde zich net als zondag tijdens de openingsrit niet in de massasprint. Hij kwam als 167e op bijna twee minuten van het peloton over de streep.

"Ik heb Mark wel een klein beetje kunnen helpen, zoveel als ik kon", zei de 24-jarige Betuwenaar, die in augustus vorig jaar dagenlang in coma lag na een zware val in de Ronde van Polen. "Ik vind het al geweldig dat ik weer kan fietsen."

Voor de gebuikers van de app: tik op de tweet voor een video van Fabio Jakobsen en Mark Cavendish na de finish.

Jakobsen: 'Het zit er nog steeds in'

Jakobsen vertelde dat hij van veel mensen de vraag kreeg wanneer hij zelf weer om de zege gaat sprinten. "Ik bekijk het stap voor stap. Laat me eerst deze etappekoers uitrijden en rustig mijn vorm opbouwen."

"Toen ik vorig jaar viel, zat ik op het niveau waar Mark nu op zit. Dat zit er nog steeds in, maar het gaat me gewoon wat tijd kosten", zei hij.

"In de tussentijd help ik Mark en de andere jongens om mooie resultaten te boeken, dat motiveert mij ook. Het doel is om met de ploeg nog een etappezege te boeken hier, het maakt me niet uit wie. En ikzelf wil de koers gewoon uitrijden en elke dag beter worden."

Cavendish was vanzelfsprekend ook erg blij met zijn zege. "Het voelt heel goed om weer een winnaar te zijn. Ik zal dit gevoel nooit zat zijn."

De Ronde van Turkije duurt nog tot zondag. Dinsdag staat er een etappe van liefst 212 kilometer op het programma met een heuvelachtig begin en een vlak slotstuk.