Mark Cavendish heeft maandag voor het eerst in meer dan drie jaar een koers gewonnen. De 35-jarige renner was, mede door hulp van ploegmaat Fabio Jakobsen, de snelste in de tweede etappe van de Ronde van Turkije.

Cavendish rekende na 145 kilometer in de massasprint in Konya af met de Belg Jasper Philipsen en de Duitser André Greipel.

De Nederlander Arvid de Kleijn, die zondag de eerste rit won, eindigde als vierde. Hij moet de leiderstrui afstaan aan Cavendish.

De Brit geldt als een van de succesvolste renners aller tijden, maar de afgelopen jaren wist hij niet meer te winnen. Zijn laatste zege was in februari 2018, toen hij de derde etappe van de Ronde van Dubai op zijn naam schreef.

Jakobsen, die in Turkije zijn rentree maakt na zijn zware valpartij vorig jaar augustus in de Ronde van Polen, reed met nog 7 kilometer op kop van het peloton toen de laatste twee vluchters werden teruggepakt en had zo een aandeel in de winst van Cavendish.

"Het is superspeciaal om Mark hier te zien winnen", zei Jakobsen, die zich in de laatste kilometers liet uitzakken en op 1 minuut en 46 seconden van Cavendish als 167e over de streep kwam. "Ik kon hem niet erg helpen, maar wel een beetje. Fantastisch dat hij het afmaakt."

Fabio Jakobsen feliciteerde zijn ploegmaat Mark Cavendish direct na de finish.

Cavendish vreesde vorig seizoen voor einde loopbaan

Cavendish zei vorig jaar na afloop van Gent-Wevelgem geëmotioneerd dat het misschien wel zijn laatste koers was geweest. Kort daarop gaf hij aan nog niet te willen stoppen.

Hij kreeg voor dit jaar een contract bij Deceuninck-Quick-Step, de ploeg van manager Patrick Lefevere, waar hij ook reed van 2013 tot en met 2015.

Cavendish won in het verleden dertig etappes in de Tour de France, vijftien in de Giro d'Italia en drie in de Ronde van Spanje. De sprinter werd in 2011 in Denemarken wereldkampioen en won in 2009 Milaan-San Remo.

Vorige week werd 'Cav' in de Scheldeprijs nog geklopt door Philipsen en moest hij genoegen nemen met de derde plaats. Ook eindigde hij dit seizoen al twee keer als tweede.