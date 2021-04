Julian Alaphilippe gaat woensdag niet van start in de Brabantse Pijl. De wereldkampioen wist de Vlaamse koers vorig jaar te winnen door Mathieu van der Poel te kloppen in de sprint.

Doordat ook Van der Poel niet mee zal doen, is Wout van Aert de enige van de 'Grote Drie' die wel aan de start verschijnt in Leuven. De Belg krijgt bij Jumbo-Visma ondersteuning van onder anderen Timo Roosen en Gijs Leemreize.

Alaphilippe is wel van plan om dit voorjaar deel te nemen aan de Amstel Gold Race (18 april), de Waalse Pijl (21 april) en Luik-Bastenaken-Luik (25 april). "Dit zijn koersen waar ik altijd van heb genoten en ik wil hier zo goed mogelijk voor de dag komen", zegt de Fransman tegen RMC Sport.

"Ik heb misschien een lichte voorkeur voor Luik-Bastenaken-Luik, maar dit hele blok aan wedstrijden is erg belangrijk voor mij en voor het team."

Vorig jaar boekte Alaphilippe zijn eerste zege in de regenboogtrui in de Brabantse Pijl. "Ik zou het prachtig vinden om als wereldkampioen een etappe in de Tour de France te winnen. Ik wil daar echt gaan schitteren."

Deceuninck-Quick-Step heeft meerdere troeven in Brabantse Pijl

Ondanks het ontbreken van de wereldkampioen verwacht Deceuninck-Quick-Step met renners als Yves Lampaert, Florian Sénéchal en Rémi Cavagna woensdag mee te kunnen strijden om de zege in de Brabantse Pijl.

"We verwachten een snelle race en veel aanvallen, vooral op de lokale rondes. We hebben meerdere troeven die we kunnen uitspelen, dus we starten met veel zelfvertrouwen", zegt ploegleider Klaas Lodewyck.