Lance Armstrong heeft tijdens zijn carrière niet alleen verboden middelen gebruikt, hij zou ook gebruik hebben gemaakt van mechanische doping. Dat beweert Jean-Pierre Verdy, voormalig hoofd van het Franse antidopingbureau AFLD.

"Ik denk echt dat Armstrong een motortje in zijn fiets had", zegt Verdy in een interview met France TV. Verdy was van 2006 tot en met 2015 voorzitter van het AFLD en bracht onlangs het boek Doping, mijn oorlog tegen valsspelers uit.

In dat boek verwijst Verdy naar beelden van Armstrong die tijdens tijdritten en in bergetappes soms naar de achterkant van zijn zadel greep, voordat hij aanzette voor een versnelling.

"Ik zie nog steeds de beelden van bergetappes voor me waarin Armstrong iedereen ver achter zich liet", aldus Verdy. "Aan het einde van die etappe sprak ik met alle specialisten die ik ken. Niemand hield deze prestatie voor mogelijk, zelfs niet met gebruik van epo. Het was niet de doping die het verschil maakte."

'Armstrong is beste oplichter ooit'

Van 1999 tot en met 2005 won Armstrong de Tour de France zevenmaal op rij, waarmee hij recordhouder werd. Nadat het Amerikaanse antidopingbureau USADA had bewezen dat de Texaan doping had gebruikt, werden de Tour-zeges hem in 2012 ontnomen.

"Armstrong is de beste oplichter ooit, met medeplichtigen op alle niveaus", aldus Verdy. "Hij kreeg een speciale behandeling. Velen hebben mij gezegd dat ik de legendes van de sport niet zou moeten aanpakken."

Armstrong heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging van Verdy.