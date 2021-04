Fabio Jakobsen beleefde zondag een emotionele rentree in het peloton. De 24-jarige renner vond het bijzonder dat veel collega's tijdens de eerste etappe van de Ronde van Turkije bij hem langskwamen om een praatje te maken.

"Het was heel ontroerend dat andere renners me vertelden dat ze blij zijn dat ik terug ben en dat ze me het beste wensen", zegt Jakobsen op de site van zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step. "Ook op mijn telefoon heb ik ontzettend veel reacties gekregen op deze speciale dag."

De sprinter raakte in augustus vorig jaar zwaargewond bij een val in de Ronde van Polen. Hij lag enkele dagen in coma en moest meerdere operaties aan het gezicht ondergaan. Zondag maakte hij in Turkije zijn eerste wedstrijdkilometers sinds die zware crash.

"Het was een heel mooie dag", aldus Jakobsen. "Ik kan niet goed onder worden brengen hoe bijzonder het gevoel was toen ik vanochtend het shirt van Deceuninck-Quick-Step aantrok. Ik houd van fietsen en heb het koersen ontzettend gemist."

INEOS Grenadiers-renner Dylan van Baarle is blij dat zijn goede vriend Jakobsen weer terug in het peloton is.

'Ik was even angstig, daarna ging het prima'

De eerste rit was vanwege de sneeuw in Turkije verplaatst naar een circuit rond Konya en ingekort tot slechts 72,4 kilometer. Jakobsen kon daardoor rustig inkomen.

"Ik moet toegeven dat ik een beetje angstig was aan het begin van de rit, toen we met het peloton van links naar rechts gingen en ik een paar keer moest remmen. Maar daarna ging alles prima. Ik ben zelfs even naar de kop van het peloton gereden, omdat ik weer van dat gevoel wilde genieten."

Jakobsen mengde zich in de finale niet in de (voorbereidingen op de) massasprint. Hij kwam achter in het peloton over de finish, op de 147e plek.

"Het doel was om de etappe uit te rijden. Ik wilde mijn ploeggenoten ook helpen, maar met nog 10 kilometer zakte ik wat terug in het peloton en kon ik niks meer doen voor het team. Maar ik ben trots dat ik de finish heb gehaald, dat geeft me veel vertrouwen voor de komende dagen."