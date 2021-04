Fabio Jakobsen heeft zondag na acht maanden zijn rentree gemaakt in het peloton. De 24-jarige Nederlander deed in de eerste etappe van de Ronde van Turkije niet mee aan de massasprint, die werd gewonnen door zijn landgenoot Arvid de Kleijn.

Jakobsen eindigde veilig in het peloton bij zijn eerste wedstrijdkilometers sinds zijn zware crash in de Ronde van Polen. Hij raakte daarbij in augustus vorig jaar zwaargewond, lag enkele dagen in coma op de intensive care en moest meerdere operaties aan het gezicht ondergaan.

Deceuninck-Quick-Step, de ploeg van Jakobsen, deed zondag in dienst van Mark Cavendish het meeste werk in de finale, maar de Brit raakte in de massasprint wat ingesloten en kwam niet verder dan de vierde plek.

De 27-jarige De Kleijn, van de Amerikaanse ploeg Rally Cycling, reed een knappe sprint en klopte de Noor Kristoffer Halvorsen met nipt verschil. De uitslag was pas zeker nadat de finishfoto uitgebreid was bestudeerd.

Het was voor De Kleijn zijn eerste overwinning sinds augustus 2019, toen hij in België de Druivenkoers won.

Sneeuw hindert Ronde van Turkije

De eerste etappe van de Ronde van Turkije leek in eerste instantie afgelast te worden vanwege sneeuw op het parcours, maar de organisatie tekende zaterdag een alternatieve route uit.

De renners reden een korte etappe van 72,4 kilometer met start en finish in Konya. Ook hier had het gesneeuwd en was het nog koud, maar de wegen waren begaanbaar.

De Nederlander Ivar Slik van de kleine ploeg ABLOC CT probeerde samen met de Belg Sean De Bie een massasprint te voorkomen, maar het duo werd door kopwerk van Deceuninck-Quick-Step op 5 kilometer van de finish teruggepakt. Vervolgens won De Kleijn de rommelige en spannende sprint.