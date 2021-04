Primoz Roglic geniet enorm van de manier waarop hij zaterdag de eindzege in de Ronde van Baskenland voor zich opeiste. De kopman van Jumbo-Visma reed landgenoot Tadej Pogacar in de slotrit uit de leiderstrui en dat was de laatste maanden weleens anders.

Roglic liet in de slotrit niets aan het toeval over en ging met nog ruim 50 kilometer te gaan in de aanval, waarmee hij de concurrentie verraste. Eerder verspeelde hij de eindzege in de Tour de France, het Critérium du Dauphiné en Parijs-Nice juist in de eindfase.

"Ik heb in mijn laatste koersen wat pech gehad. Vandaag was schitterend, alles kwam samen. Ik heb het de hele etappe lang naar mijn zin gehad. Ik ben er echt voor gegaan", zei de 32-jarige Roglic na zijn fraaie overwinning.

"Jonas (Vingegaard, zijn ploeggenoot, red.) was ook heel sterk en zat in de tweede groep. Als ik mezelf had opgeblazen, had hij me er aan het einde nog doorheen kunnen slepen. De hele ploeg heeft het goed gedaan. Het was een mooie week."

Roglic had zijn verrassende aanval niet gepland. "Nee, ik ging er gewoon voor", aldus de Sloveen. "Het was een harde koers vandaag, maar als ik voel dat mijn benen goed zijn, wil ik er altijd voor gaan."

Primoz Roglic gunde de winst in de slotrit aan David Gaudu en stelde zelf zijn eindzege veilig. Primoz Roglic gunde de winst in de slotrit aan David Gaudu en stelde zelf zijn eindzege veilig. Foto: Getty Images

'Het viel allemaal goed'

De aanval in Baskenland was voor Roglic de bevestiging dat het met zijn vorm wel goed zit. "Een aantal weken geleden ben ik twee keer gevallen, dus dat verstoorde mijn voorbereiding op deze koers een beetje. Maar we hebben het hier met een jonge ploeg goed gedaan. Het viel allemaal goed."

Roglic boekte zijn vijfde succes van het seizoen. Hij won eerder dit seizoen de openingstijdrit in Baskenland en drie etappes in Parijs-Nice, waar hij de eindzege dus net als in de Tour en de Dauphiné van vorig jaar liet glippen.

Zijn eindzege is een opsteker in de aanloop naar de Amstel Gold Race van volgende week. Roglic doet voor het eerst mee aan de Nederlandse heuvelklassieker, die vanwege de coronamaatregelen uit twaalf rondes van 16,9 kilometer bestaat.