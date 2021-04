Primoz Roglic heeft zaterdag op indrukwekkende wijze de Ronde van het Baskenland gewonnen. De kopman van Jumbo-Visma verraste zijn rivaal Tadej Pogacar met een aanval halverwege de spectaculaire slotrit en de Tour-winnaar kon zijn achterstand niet meer goedmaken.

De 32-jarige Roglic nam op ruim 60 kilometer van de 112 kilometer lange slotrit naar de top van de Usartza het initiatief in de afdaling en liet onder anderen Pogacar en klassementsleider Brandon McNulty achter. Uiteindelijk kon alleen David Gaudu de Sloveen volgen en kreeg de Fransman de ritzege cadeau.

Pogacar, die in de derde etappe van de Ronde van het Baskenland nog afrekende met zijn concurrent van Jumbo-Visma, kwam uiteindelijk op 34 seconden van Roglic binnen. Het was het eerste duel tussen de twee sinds de Tour de France van vorig jaar, die Pogacar won na een instorting van Roglic in de laatste individuele tijdrit.

Het is voor Roglic zijn vijfde zege van het seizoen. Hij won eerder al de openingstijdrit in het Ronde van het Baskenland en drie etappes in Parijs-Nice. Door een harde val in de slotetappe van de Franse rittenkoers moest hij de eindzege aan Maximilian Schachmann laten.

Met de eindzege in de Ronde van het Baskenland staat Roglic volgende week zondag in topvorm aan de start van de Amstel Gold Race. De kopman van Jumbo-Visma doet voor het eerst mee aan de Nederlandse heuvelklassieker, die vanwege de coronamaatregelen uit twaalf rondjes van 16,9 kilometer bestaat.

Vanaf start vuurwerk in Baskenland

Vanaf de start in Ondarroa was het geen moment rustig in het peloton in de loodzware slotrit, die uit zeven beklimmingen bestond. De Nederlander Antwan Tolhoek stak het lont in het kruitvat en kreeg onder anderen Hugh Carthy met zich mee. Later sloten ook Marc Hirschi, Enric Mas en Sam Oomen aan.

In de afdaling van de Elosua-Gorla, op 63 kilometer van de streep, roerde Roglic zich voor het eerst en daarmee verraste hij onder anderen Pogacar en McNulty. De Sloveen, vergezeld door vijf andere renners, zette zijn landgenoot al snel op een achterstand van dertig seconden en kwam in de voorste groep terecht.

Pogacar raakte geïsoleerd en moest het werk in de achtervolging vooral zelf opknappen. Met Oomen en Tolhoek voor Roglic op kop breidden de koplopers hun voorsprong op Pogacar uit naar een minuut, waarna Roglic op ruim 40 kilometer van de streep met Carthy en Gaudu overbleef.

Op de slotklim leek Pogacar Roglic alsnog te naderen, maar na een aanval van Gaudu werd het gat van zo'n 25 seconden weer groter. Roglic sloot aan bij de Fransman en gunde hem op de top van de Usartza de etappezege. Met de handen in de lucht passeerde hij de finishstreep.