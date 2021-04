De eerste etappe van de Ronde van Turkije van zondag is afgelast wegens sneeuwval. Fabio Jakobsen maakt in de rittenkoers zijn rentree na zijn zware valpartij in de Ronde van Polen van vorig jaar.

De organisatie van de Ronde van Turkije maakte zaterdag bekend dat de eerste etappe niet door kan gaan wegens sneeuw. De rit zou van Nevsehir naar Ürgüp gaan, in het midden van het land. Het sneeuwt daar al 48 uur onafgebroken.

Het is nog onzeker of de etappe van maandag wel door kan gaan. Ook de komende dagen blijft het weer in de bergachtige regio rond Ürgüp slecht, met temperaturen onder het vriespunt.

De etappe van dinsdag eindigt in kustplaats Alanya, waar de temperaturen met zo'n 17 graden wel aangenaam zijn. Daarna blijft de rittenkoers in de kustregio, waardoor de zes resterende etappes vermoedelijk niet in gevaar komen.

'Niet vanzelfsprekend om op hoogste niveau terug te keren'

Acht maanden geleden werd er gevreesd voor het leven van Jakobsen na een zware val in de Ronde van Polen. De sprinter lag enkele dagen in coma op de intensive care en moest meerdere operaties aan het gezicht ondergaan.

Na een maandenlange revalidatie is de 24-jarige Betuwenaar nog onzeker over wat hij kan presteren in Turkije. "Het is niet vanzelfsprekend dat ik weer op het hoogste niveau kan terugkeren na zo'n vreselijke smak. Maar ik hoop dat ik het nog steeds kan", blikte hij vooruit op zijn rentree.

Behalve Deceuninck-Quick-Step, de ploeg van Jakobsen, doen er met Astana en Israel Start-Up Nation maar twee andere WorldTour-teams mee in Turkije. Naast Jakobsen staan er nog twee Nederlanders op de startlijst: Jetse Bol (Burgos BH) en Arvid de Kleijn (Rally Cycling).