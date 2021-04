Fabio Jakobsen weet dat het niet realistisch is dat hij acht maanden na zijn vreselijke val direct mee kan strijden om overwinningen. Toch droomt de 24-jarige renner, die zondag zijn rentree maakt in de Ronde van Turkije, stiekem alweer van sprintzeges.

Zijn grootste overwinning is dát hij weer een wedstrijd kan rijden. "Ik ben dankbaar dat ik hier nog ben en weer mag praten over een koers", zegt Jakobsen, die vorig jaar augustus voor zijn leven vocht na een valpartij in de massasprint van de eerste rit van de Ronde van Polen.

Nu de sprinter van Deceuninck-Quick-Step vanaf zondag weer officieel profrenner is, verschuift de focus langzaam naar het belangrijkste doel van een topsporter. "In mijn gedachten heb ik al een paar koersen gewonnen", zegt de Nederlander met een lach. "Maar mijn lichaam moet het ook kunnen. Ik ben voor 50 procent zeker dat het kan, maar voor 50 procent ook onzeker."

Jakobsen is fysiek zo goed als hersteld - zijn stemband is nog een zwak punt en hij moet nog tien nieuwe tanden krijgen - en bij trainingskampen in de winter merkte hij dat hij zijn ploeggenoten steeds beter kon bijhouden bij trainingsritjes.

"Maar trainen en koersen zijn natuurlijk twee heel verschillende dingen. En winnen is nóg een extra stap. Ik kan na zo'n smak niet verwachten dat het bij mijn eerste sprintetappe weer precies hetzelfde is als vroeger. Maar de oude Fabio moet nog ergens zitten, we gaan proberen die eruit te halen."

'Ik blijf een sprinter'

Verschillende ploeggenoten van Jakobsen hebben de afgelopen maanden gezegd dat ze verwachten dat de sprinter zal terugkeren op zijn oude niveau. "Dat motiveert mij. Iedereen heeft weleens twijfels, maar dat soort woorden overtuigen me om door te gaan."

"Mijn ploeggenoten hebben tijdens de trainingskampen gezien dat ik mijn benen niet verloren ben. Mijn sprint is nog niet op topniveau, maar ik ben en blijf een sprinter en het doel is nog steeds om koersen te winnen."

"In mijn hoofd kan ik dat al, maar ik begrijp ook wel dat dat deze week waarschijnlijk nog niet gaat lukken. Er komen gelukkig nog genoeg mooie koersen voor mij na de Ronde van Turkije."

'Nieuwe veiligheidsmaatregelen zijn heel belangrijk'

Jakobsen keert terug in een sport die wel wat veranderd is sinds zijn valpartij. De internationale wielerunie UCI heeft dit seizoen een flinke lijst aan nieuwe maatregelen doorgevoerd die de veiligheid moeten verbeteren. Zo mogen de hekken in Polen waar Jakobsen dwars doorheen viel, niet meer gebruikt worden en staat de UCI geen sprintetappes meer toe met op het laatste stuk een dalend wegdek.

"Ik moet eerlijk zeggen dat ik er de afgelopen maanden niet echt mee bezig ben geweest, maar de nieuwe veiligheidsmaatregelen zijn heel belangrijk voor mij en alle andere renners", aldus Jakobsen.

"Koersen is gevaarlijk, er kunnen ongelukken gebeuren. Maar wielrennen moet ook fair zijn, dat maakt de sport zo mooi. Wat er met mij gebeurd is, wens je niemand toe. Mijn val heeft wel wat in gang gezet, al blijft het gedrag van de renners de belangrijkste factor. Hopelijk wordt het beter in de toekomst."

De eerste etappe van de Ronde van Turkije, een koers die geen deel uitmaakt van de WorldTour, werd in eerste instantie nog geannuleerd vanwege zware sneeuwval, maar later tekende de organisatie alsnog een korte rit in. De renners rijden ruim 72 kilometer met start en finish in Konya.