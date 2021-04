Fabio Jakobsen kijkt uit naar zijn bijzondere rentree zondag in de Ronde van Turkije, al voelt hij ook spanning. De 24-jarige renner, die acht maanden geleden zwaar te val kwam in Polen, weet niet hoe het zal zijn om weer in een peloton te rijden en vooral niet hoe hij zal reageren op het meedoen aan een massasprint.

Vroeger reed hij nooit met angst in het peloton, ook niet als hij bij snelheden van boven de 70 kilometer per uur een chaotische massasprint probeerde te winnen. "Het is de vraag of ik dat nog steeds durf", zegt Jakobsen vrijdag tijdens een digitaal persmoment. "In trainingsritjes heb ik nog geen angst gevoeld, maar als dat de komende dagen wel gebeurt, is dat natuurlijk niet raar."

De sprinter van Deceuninck-Quick-Step kwam vorig jaar augustus hard ten val in de eerste etappe van de Ronde van Polen, toen hij in de massasprint op hoge snelheid in de dranghekken werd gereden door Dylan Groenewegen. Hij vocht in het ziekenhuis voor zijn leven en moest de afgelopen maanden meerdere operaties ondergaan, maar is inmiddels voldoende hersteld om vanaf zondag mee te doen aan de achtdaagse Ronde van Turkije.

"Natuurlijk is het spannend", aldus Jakobsen. "We weten absoluut niet hoe ik ga reageren op het rijden van een koers. Het is ook niet vanzelfsprekend dat ik weer op het hoogste niveau kan terugkeren na zo'n vreselijke smak. Maar ik hoop dat ik het nog steeds kan. In het begin zal het niet makkelijk zijn. Ik moet weer vertrouwen krijgen in mijn lichaam én in mijn concurrenten. Dat is een beetje eng, maar ik heb er ook zin in."

De Noord-Hollander was in de eerste maanden na zijn val niet bezig met weer profrenner worden. "Ik was vooral blij dat ik er nog was. Na zo'n klap keer je normaal niet meer terug in het peloton. Maar het ging steeds een beetje beter, mijn lichaam herstelde stap voor stap, dus toen begon ik weer te dromen. Ik fiets en koers gewoon heel graag. Het duurde even, maar dat gevoel kwam wel weer terug."

Fabio Jakobsen ging in de winter mee op verschillende trainingskampen van zijn ploeg. Fabio Jakobsen ging in de winter mee op verschillende trainingskampen van zijn ploeg. Foto: Deceuninck-Quick-Step Cycling Team

'Vooralsnog gaat het vrij goed'

Jakobsen heeft de afgelopen maanden veel steun gekregen, van zijn familie, zijn ploeggenoten, zijn team en ook van een psycholoog die in dienst is bij Deceuninck-Quick-Step. "Ik heb veel met hem gesproken", aldus de Nederlander. "Dat ging over hoe ik me voel, over wat er gebeurd is, waar ik tegenaan loop. Vooralsnog gaat het vrij goed."

Jakobsen stelt zichzelf vooral simpele doelen voor in zijn eerste koers in acht maanden. "Mijn doel is om het team te helpen, alle acht dagen de finish te halen en weer te wennen aan het leven van een renner. Ik voel me een beetje als een neoprof. Ik moet weer leren te luisteren naar mijn lichaam."

De Noord-Hollander sluit niet uit dat hij zich in de Ronde van Turkije gaat mengen in een massasprint - of om voor zijn eigen kansen te gaan of om ploegmaat Mark Cavendish te helpen - maar dat zal zeker in het begin niet hetzelfde zijn als in het verleden.

"Ik mag na een kilometer of 100 zeggen hoe ik me voel en wat ik ga doen in de finale. Die vrije rol heb ik gelukkig gekregen. Als ik me goed voel, zeg ik misschien wel dat ik ga sprinten. Maar ik verwacht dat dat in deze ronde niet heel snel het geval zal zijn."

Uiteindelijk is Jakobsen vooral dankbaar dat hij zondag weer een rugnummer op kan spelden. "Ik heb me gerealiseerd dat het leven eindig is en zomaar voorbij kan zijn. Dus ik wil elk moment pakken. Vroeger dacht ik dat ik recht had op dingen omdat ik hard trainde, maar ik weet nu dat niks in het leven zeker is."