Rotterdam en Den Haag willen samen de start van de Tour de France organiseren. De steden hebben zich kandidaat gesteld voor het 'Grand Départ' van 2024 of 2025.

Het is de bedoeling dat de Tour dan begint met een proloog in Rotterdam, gevolgd door een etappe van Rotterdam naar Den Haag. Organisator ASO van de Ronde van Frankrijk is op 6 mei in Rotterdam om het bidbook in ontvangst te nemen.

Sportwethouder Sven de Langen van Rotterdam is optimistisch over de kansen om de Tour-start naar Zuid-Holland te halen. "Die zijn heel reëel. We kunnen zo'n grootschalig evenement aan, die zekerheid heeft de ASO."

Zowel Rotterdam als Den Haag heeft ervaring met een Tour-start. In respectievelijk 2010 (rond Ahoy) en 1973 (in Scheveningen) werd daar de proloog afgewerkt met als winnaar Fabian Cancellara en Joop Zoetemelk.

'Grand Départ' zes keer in Nederland

Het 'Grand Départ' was in totaal zes keer in Nederland. Behalve in Rotterdam en Scheveningen was dat in Amsterdam (1954), Leiden (1978), Den Bosch (1996) en Utrecht (2015). Alleen in Frankrijk zelf is de Tour vaker gestart dan in Nederland.

In de komende jaren willen Rotterdam en Den Haag ook wielerwedstrijden voor vrouwen organiseren. Rotterdam denkt aan de finish van een nieuwe Tour de France. Daarnaast zouden er wieleractiviteiten op scholen moeten komen.

Rotterdam trekt voor het totale project ruim 22 miljoen euro uit, Den Haag verwacht 6 of 7 miljoen euro te moeten bijdragen. De Tour-start vindt dit jaar plaats in Brest, volgend jaar in het Deense Kopenhagen en in 2023 in het Spaanse Bilbao.