Primoz Roglic verloor donderdag de leiderstrui in de Ronde van het Baskenland na een mislukt pokerspel met UAE Emirates. Tour de France-winnaar Tadej Pogacar zag tot zijn verbazing ploeggenoot Brandon McNulty met nog twee ritten te gaan aan de leiding van het klassement komen.

Pogacar begreep maar weinig van de tactiek van Jumbo-Visma. "Ze hebben de trui verloren, dus ze hebben zeker fouten gemaakt", zei de Sloveen tegen Sporza. "Ik had geen idee wat dat zij dachten, maar misschien is deze situatie goed voor hen."

Kort achter ritwinnaar Ion Izagirre eindigde McNulty als derde in de vierde etappe. Pas 49 seconden later kwam Roglic binnen, die in dezelfde groep als Pogacar finishte. In het klassement heeft de jonge Amerikaan 23 seconden voorsprong op de kopman van Jumbo-Visma.

McNulty was evenzeer verrast dat hij met nog twee ritten te gaan de leiderstrui kon veroveren. "Het doel was de etappewinst, ik dacht niet te veel aan de leiderstrui", zei hij op de website van UAE Emirates.

Brandon McNulty in de leiderstrui in Baskenland. Brandon McNulty in de leiderstrui in Baskenland. Foto: EPA

Roglic: 'We kunnen niet iedereen controleren'

Het is de eerste keer dat de Slovenen Roglic en Pogacar tegen elkaar rijden in een etappekoers sinds de Tour de France, waarin de kopman van Jumbo-Visma op de voorlaatste dag op pijnlijke wijze de gele trui verloor aan zijn landgenoot.

Roglic vond niet dat hij te veel op zijn rivaal had gelet in Baskenland. "Het was een zware dag. Er vielen heel veel renners aan en we kunnen niet iedereen controleren."

Jumbo-renner Jonas Vingegaard was mee in de beslissende aanval en kwam kort achter McNulty als vierde over de streep. De Deen klom naar de derde plaats in het klassement. "Jonas had de etappe kunnen winnen", verdedigde Roglic de ploegtactiek.

"Helaas hebben we de rit niet kunnen pakken vandaag, maar gelukkig heb ik eerder al de tijdrit gewonnen hier. We rijden hier met een jong team en genieten elke dag", zei Roglic. "In het Baskenland is elke dag zwaar, dat zal de komende twee etappes ook zo zijn."

McNulty verheugt zich op de komende twee ritten. "Ik voel me goed en ben klaar voor de laatste twee etappes, waarin ik ga proberen mijn trui te verdedigen. Morgen kan het lastig worden en zaterdag wordt echt een epische etappe."

In die laatste rit moeten de renners zeven gecategoriseerde klimmen over. De finish ligt kort na de steile Usartza.