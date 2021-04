Primoz Roglic is donderdag zijn leiderstrui in de Ronde van Baskenland kwijtgeraakt aan Brandon McNulty. De kopman van Jumbo-Visma gaf in de lastige vierde etappe een kleine minuut toe op de Amerikaan, die deel uitmaakte van een kopgroep.

Roglic begon de rit met een halve minuut voorsprong op McNulty, die samen met vijf anderen was weggereden in de laatste afdaling. De 31-jarige Sloveen kwam in de favorietengroep op 49 seconden van de zes vluchters over de streep.

In het algemeen klassement staat Roglic nu tweede op 23 seconden achterstand van de 23-jarige McNulty, ploeggenoot van Tadej Pogacar bij UAE-Emirates. Jumbo-Visma-renner Jonas Vingegaard, die ook tot de kopgroep behoorde, bezet op een kleine halve minuut de derde plek. Pogacar is nu de nummer vijf.

De vierde etappe werd gewonnen door Ion Izagirre, die in 2019 de vorige editie van de Ronde van Baskenland won. De Spanjaard bleef zijn landgenoot Pello Bilbao (tweede) en McNulty (derde) voor in de sprint van de zes koplopers.

Vrijdag gaat de Ronde van Baskenland verder met een 160 kilometer lange heuvelachtige etappe van Hondarribia naar Ondarroa. De Spaanse WorldTour-koers eindigt zaterdag met een zware bergrit naar Eibar.

Eerste aanval pas na 100 kilometer

De vierde etappe voerde het peloton over 189 kilometer van Vitoria-Gasteiz naar Hondarribia. Onderweg lagen vier beklimmingen, waarvan een van de eerste categorie. De finish lag zo'n 10 kilometer na de afdaling van de laatste klim.

Nadat er in de eerste 100 kilometer enkel wat speldenprikken werden uitgedeeld, slaagden vier renners erin om op zo'n 80 kilometer van de finish weg te komen. Van dit kwartet werden Ben O'Connor en Juan Pedro López aan de voet van de slotklim als laatsten gegrepen.

Op de 4 kilometer lange Erlaitz, met een gemiddelde stijging van 10,3 procent, sloegen Mikel Landa en McNulty een gaatje met de favorietengroep, maar het duo werd op de top weer ingerekend. In de afdaling gingen Esteban Chaves en Bilbao vrijwel meteen in de aanval en kregen zij even later gezelschap van McNulty, Vingegaard, Emanuel Buchmann en Izagirre.

Het sextet had met nog 10 kilometer voor de boeg ruim een halve minuut voorsprong op de groep met Roglic, waarin de samenwerking soms ver te zoeken was. De zes koplopers konden het verschil hierdoor verder uitbreiden en mochten sprinten om de winst. In de sprint hield Izagirre Bilbao maar net achter zich.