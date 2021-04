De renners en wielerteams willen een aanpassing van de nu al omstreden regel dat bidons niet meer op elke plek weggegooid mogen worden.

"Na het eerste raceweekend met de nieuwe regels heeft de CPA samen met de AIGCP (de vereniging voor professionele wielerteams, red.) een officieel verzoek ingediend bij de UCI voor een herziening van de regel die onder meer gaat over het geven van een bidon aan fans die langs de kant van de weg staan", schrijft vakbond CPA donderdag op Twitter.

Per 1 april traden een aantal nieuwe regels van de internationale wielerbond UCI in werking, die de veiligheid in het peloton moeten verhogen en/of de sport milieubewuster moeten maken.

Vooral de 'bidonregel' zorgde direct voor veel ophef, omdat in de Ronde van Vlaanderen van zondag twee renners (de Zwitser Michael Schär en de Italiaanse Letizia Borghesi) zonder pardon werden gediskwalificeerd door de jury. Ze hadden een bidon weggegooid buiten een van de speciaal aangewezen zones.

Veel renners noemden de diskwalificaties een veel te zware straf. "Er zijn een heleboel fans in België die heel graag een bidon willen", zei Greg Van Avermaet. Schär schreef in een lange post op Instagram dat de UCI een kans laat liggen om kinderen enthousiast te maken voor wielrennen, terwijl Borghesi toegaf dat ze een fout had gemaakt, maar ook dat ze zich "als een crimineel" behandeld voelde.

Thomas De Gendt stelde in gesprek met Cyclingnews voor dat de regel "menselijker" moet worden. "Als je een bidon weggooit in een leeg veld, moet je gediskwalificeerd worden", aldus de Belgische renner. "Maar je hoeft geen straf te krijgen als je een bidon geeft aan een fan."